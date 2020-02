Valentýn klepe na dveře, oslavte ho trochu jinak a pomozte druhým. Den před svatým Valentýnem, 13. února mezi šestou až osmou ranní, proběhne v prostějovské nemocnici již tradiční odběr krve, který má motivovat především prvodárce.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Pokorný

Právě myšlenka společného darování s milovaným partnerem vás může ještě více sblížit a navíc pomáháte druhým, a to je ten nejkrásnější valentýnský dárek. Darovat může každý zdravý člověk od 18 do 65 let. Odběry probíhají na hemato-transfúzním oddělení.