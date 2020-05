Trenérský triumvirát dvou Zdenků a Jirky přichystal svým svěřencům zajímavé cvičení.

"Příprava trvá okolo pětačtyřiceti minut. Musíme celý areál projít, vysbírat odpadky a další nepořádek. Teď jsme navíc museli mít i dezinfekci," informoval jeden z koučů Zdeněk Lhota.

Tříměsíční nicnedělání bylo na většině dětí poznat.

"Už jsem se na děcka moc těšil. Předpokládám, že toho moc nedělali, je to vidět," usmíval se další z trenérů Jiří Štvrtecký a pokračoval: "Myslím ale, že jsou děcka rády. Zvolili jsme pro dnešek menší náročnost, nechtěli jsme je hned na začátku zatavit."

Na malých sportovcích bylo vidět, jak je pohyb na čerstvém vzduchu těší.

"To je na tom to nejlepší. Mě to stejně jako oba Zdenky baví, protože tu máme i svoje děti. Já mám sport rád od malička a tak je k tomu vedu taky," dodává trenér Štvrtecký a dodává: "Dětem je potřeba se věnovat. Je vidět, že jsou dobrá parta a už se na sebe těšily. Trénují spolu už pár let. Hlavně ať jsou v pohybu."