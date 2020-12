Lidé mohou sledovat festivalové koncerty, které se uskuteční v Městském domě bez diváků, prostřednictvím místní kabelové televize.

Kdy? Od neděle 20. do úterý 22. prosince. Začátky přenosů jsou vždy ve 20 hodin.

„Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní - to zpívali už Voskovec s Werichem ve filmu Pudr a benzin. Platí to i o dnešní covidové době, která nejprve zrušila jarní prolog festivalu, a poté přesunula hlavní říjnový program až na březen příštího roku, aby po všech peripetiích ukotvila festival ještě do závěru tohoto roku,“ poznamenal ředitel Československého jazzového festivalu v Přerově Rudolf Neuls.

Kvůli restrikcím to bude vůbec poprvé v historii, kdy si posluchači nebudou moci tento hudební svátek vychutnat v jedinečné atmosféře zaplněného sálu Městského domu.

„Přesto věříme, že si náhradní řešení prostřednictvím přenosu Televize Přerov své diváky najde a umožní jim užít si alespoň na dálku skvělou živě přenášenou muziku. Posluchači si mohou alespoň na chvíli oddechnout od předvánočního shonu,“ zve na koncerty on-line.

Legendy v quartetu

Svou účast přislíbily na zlatou neděli kapely Rhythm Desperados a Top Dream Company.

Ostravsko-pražská kapela Rhythm Desperados svými energickými show baví už řadu let posluchače především v AghaRTA Jazz Centru, ale i na řadě festivalů doma i v zahraničí. Band Top Dream Company tvoří jedenáct muzikantů a vydobyl si pevnou pozici na české funkové scéně.

V pondělí 21. prosince se na pódiu představí Československý quartet.

„Původně zamýšlený a legendami nabitý All Stars Band s Emilem Viklickým a Jiřím Stivínem, který měl v tomto roce zahájit regulérní festival, se proměnil na Československý quartet. I když došlo k personálním změnám, stále platí, že každý z členů seskupení je velkým pojmem historie i současnosti československé jazzové scény,“ zmínil Rudolf Neuls. Na piano bude hrát Emil Viklický a po jeho boku se objeví trumpetista Juraj Bartoš nebo kontrabasista František Uhlíř.

Projekt Tribute To Headhunters, který zaplní druhou část večera, vzdává hold fenomenálnímu skladateli a geniálnímu klávesistovi Herbiemu Hancockovi.

„Aranžérem a kapelníkem projektu je přerovský rodák Vít Pospíšil. Spojení jazzu, funku a elektroniky zazní v podání špičkových českých hudebníků,“ doplnil.

Žánrové přesahy

Poslední den on-line jazzového festivalu zahájí v úterý 22. prosince klávesista Ondřej Pivec, pražský rodák žijící v New Yorku. Je skladatelem a producentem, spolupracujícím s řadou zahraničních i domácích hudebních hvězd.

O hudební tečku festivalu se pak postará český zpěvák, kytarista a bubeník David Koller.

„Festivalu jsou už řadu let vlastní žánrové přesahy, které bývají u publika velmi oblíbené. Doufáme, že ani to letošní překvapení nebude výjimkou. Šedesátník David Koller patří mezi nejznámější osobnosti české populární hudby a v Přerově představí svůj sólový projekt,“ uzavřel Rudolf Neuls.