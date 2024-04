Celostátní akci Ukliďme Česko, ukliďme svět letos přálo počasí. Na Prostějovsku má jarní úklid dlouhodobou tradici. V Prostějově se pod organizačním dozorem ochránců přírody každoročně uklízí celý biokoridor Hloučela, postupně se přidávají dobrovolníci i v okrajových čtvrtích města.

Ukliďme Česko v Prostějově, SDH Domamyslice, 6.4. 2024 | Video: Zdeněk Vysloužil

Okolo mlýnského náhonu se činili hasiči. "Letos jsme se přihlásili poprvé. Sešlo se nás okolo dvaceti a vyčistili jsme okolí mlýnského náhonu v úseku od Domamyslic po Mostkovice," hlásil Milan Hrubý, starosta SDH Domamyslice.

Hasiči z Domamyslic oslavili 120 let. V plné síle a novou klubovnou

V pytlích se ocitly tuny nepořádku. "Našli jsme různý bordel, vysavače, eternit a dokonce i jednu použitou injekční jehlu," informoval další člen sboru Ivo Hynek.

Hloučela vydala všehochuť

Úklid biokoridoru se koná několikrát do roku, ale pořád je pro některé lidi tento kousek přírody veřejnou skládkou. "Já chodím okolo říčky pravidelně. Této akce se účastním čtvrtým rokem a letos poprvé jsem nenašel nákupní košík. Jinak je to ale pořád stejné, nevím proč to někteří lidé dělají," krčil rameny chlapík středního věku s plným bílým pytlem odpadků.

Akce Ukliďme Česko se koná celostátně dvakrát v roce. Letos připadl jarní termín na sobotu 6. dubna. Termín podzimního úklidu je stanoven na sobotu 21. září. Letos se po celé republice zapojilo do sobotního úklidu více než 3 600 lokalit. Na Prostějovsku bylo oficiálně evidováno 25 míst.

Vybrali jsme pro vás:

V Prostějově na plese létaly desetitisíce. Dražily se dresy mistrů

Prostějov získal ocenění. Lidé odevzdali 167 tun elektroodpadu

V Lutíně roste nové obchodní centrum. Podívejte se, co tam bude

Drama na přejezdu u Kostelce na Hané. Osmdesátiletý řidič přežil srážku s vlakem