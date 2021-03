Obyvatelé České ulice, ke které lípy patří více než sto let o kácení nic nevěděli. "My zde bydlíme a vůbec o ničem jsme nevěděli. Například upozornění na to, že bychom měli přeparkovat auta jsme neobdrželi. To dostáváme jen když je blokové čištění. Když se kácí, tak se objeví cedule v ten samý den, aby nikdo nemohl nic říct," krčil bezmocně rameny Petr a dodal: "Z mého pohledu je to barbarství, ničení životního prostředí. Cítím obrovskou bezmoc a beznaděj. Udělali z naší krásné ulice poušť."

Informace prý obyvatelé dostali

O kácení stromů se jednalo tři roky.

"Jedná se o akci Vodovodů a kanalizací, o které bylo informováno i prostřednictvím webových stránek města v měsíci únoru tohoto roku. Půjde o rekonstrukci vodovodního řádu z třicátých let minulého století, který je uložen přímo v zeleném pásu pod stromy, které tam byly v pozdějších letech zasazeny. Podání žádosti o povolení kácení dřevin předcházela složitá jednání na odboru životního prostředí, která se táhla více jak tři roky," informovala náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Spontánní pieta

Houf dětí a tři dospělí osadili pozůstatky stromů ve čtvrtek večer svíčkami ve sklenicích.

"V průběhu tří dnů nám vykáceli celou ulici. Jednalo se krásné lípy, které dávaly ulici originální ráz. Lidé v oknech jen nevěřícně slzeli. Stromy, na které se dívali celý život, jsou najednou pryč," komentovala Marie z České ulice a doplnila: "Vnímám to jako brutální zásah do života. Jakoby nám někdo umřel. Se sousedy jsme se shodli, že v současné době je to další rána do vazu."

Stromy budou nahrazeny

"Hledaly se možnosti, jak provést rekonstrukci vodovodu při zachování stromů. Na závěr došlo ke konsenzu, že bude nutné stávající stromy v ulici odstranit a nahradit je novou výsadbou. Věřte, že poměřování veřejných zájmů, v tomto případě zásobování obyvatelstva vodou a ochrany přírody, není jednoduché. Věřím, že nová alej bude brzy plnit všechny přírodní funkce," slibuje náměstkyně Sokolová.

Utajená akce?

Rychlost s jakou zmizely monumentální stromy "obdivuje" i opozice.

"To je hezký výkon. To na to měli kombajn? To muselo být dřeva a dřeva. Kdo to posuzoval, opět krizový štáb v čele s primátorem? Zdá se mi, aby bylo 31 stromů na odstřel, je trochu přitažené za vlasy," kroutil hlavou Aleš Matyášek, lídr hnutí Na rovinu! a pokračoval: "Lituji obyvatele, kteří tam v létě budou mít peklo. Nechápu, proč to neudělali na přeskáčku a nezasadili mezi staré stromy nové, aby se uchytily a narostly. Je ale možné, že tomu nerozumím, jako ostatně více věcem, které rada vymyslí. Rozum se kácí společně s těmi lípami."

Informovanost byla nedostatečná

"S ředitelem VaK, panem Řepkou, jsem také řešila, zda jsou obeznámeni obyvatelé ulice s touto investiční akcí, ale bylo mi sděleno, že obyvatelé budou informováni až po vysoutěžení zakázky. Je to tedy později, než proběhlo kácení v souvislostí s touto akcí. Do budoucna je tedy nutné vždy informovat obyvatele včas, ne jen prostřednictvím webových stránek magistrátu o připravovaných akcích, ale i fyzicky vhozením informačního letáku do schránek," uzavírá Milada Sokolová.

Národní stromy už tedy symbolizovat Českou ulici nebudou.

"Stromy nebo přesněji řečeno jejich kořeny vadily údajně pokládce kanalizace. Přišli jsme ale o přirozenou protihlukovou a protiprachovou bariéru. Hosté restaurace Na Mánesce si už také pivo ve stínu stromu nevychutnají. O krásnou promenádu přijdou i lidé, kterých po České chodilo opravdu hodně," uzavřel místní obyvatel Petr.