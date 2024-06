Umění jako forma kreativity doprovázela bývalého vlakvedoucího už od dětství, které trávil u otce v dílně a dával prostor své tvořivosti. Zároveň do sešitu tužkou zachycoval výtvory, jejichž inspirace pocházela většinou z fantaskních světů. Nebylo žádným překvapením, když se rozhodl zamířit na střední řezbářskou školu do Tovačova, která pro něj znamenala jeden ze životních milníků. Právě zde se totiž odhodlal malovat barvami, doposud dával přednost tužce.

Přestože vnitřně přijal malbu dopravy, zároveň chce na obrazech najít něco, co ho bude bavit, zaujme, aby si užil samotný tvůrčí proces, kterým tráví téměř každý den. Do obrazu se snaží zakomponovat malebnost a dramatičnost.

Výstava musí mít příběh

Při tvorbě výstavy usiluje o ucelený příběh. „Chci, aby člověk, který na výstavu přijde a je aspoň trochu pozorný, bedlivý a nechce si projít obrazy za dvě minuty, se začetl do řádků, které k obrazu mám. Aby poodhalil důvod, proč jsem obraz namaloval zrovna tak. V ideálním případě si tak odnese zážitek z celého příběhu,“ osvětlil.

Postupně navázal spolupráci s projektem Locomotif. Navrhl vlastní motiv na tričko, který se setkal s úspěchem. Následovaly další, například ponožky s motivem hlavního nádraží v Praze. I díky tomu se zrodil nápad na loňskou výstavu Saze, ke které vznikl i kalendář a stejnojmenná kniha.

„Účastnil jsem se jedné akce a najednou lokomotiva vyfoukla dým. Saze mi začaly dopadat na předloktí a všiml jsem si, jak se barví a rozmazávají po kůži. A napadlo mě zanechat jejich otisk na obraze. Nápad jsem nechal uležet, vrátil se k němu o pár měsíců později a rozhodl se ho uskutečnit. A tak následovala půlroční spanilá jízda po České republice a zavítal jsem i na Slovensko a do Rakouska,“ popsal motivaci Přikryl.

Zdroj: Martin PřikrylNejdříve zamířil do českolipského depa, odkud si odnesl saze z místního Pětikoláku. Z těch mála informací si nastudoval, jak zakomponovat saze do vlastní akvarelové barvy. Zrodilo se tak dvanáct obrazů, které zachycovaly reálné lokomotivy.

Nejsložitější na celém projektu bylo to, co se zdálo nejsnazší – sbírání sazí. Některé saze v sobě nesou drobné úlomky rzi, jiné zase nějaké jehličí. Další byly slabé a méně výrazné než ty ostatní, a tak si každá malba nese odkaz místa, kde je sebral. „Po výstavě mi psali lidé děkovné zprávy či e-maily za to, že začali mít rádi železnici. To byl nejkrásnější pocit a skvělá odměna za výstavu. Opět jsem mohl přiblížit příběhy ze železničního prostředí běžným lidem,“ svěřil se.

Aktuálně se mu nedostává velkého prostoru pro volné aktivity, ačkoli by si to mnohokrát přál. Ponořil se do dopravních témat. Jakmile mu při cestování, ať už vlakem či metrem, probleskne hlavou nápad na nový obraz, tak si ho v rychlosti zapíše a doufá, že časem si bude moci stoupnout k plátnu a namalovat si svůj obraz jen tak pro radost.

V hlavě už má další projekt

Chystá i v pořadí pátou výstavu, která zatím nemá stanovené jméno. Plánuje na obrazech snoubit jak historii, tak současnost v jeden moment. „Ležím v knihách, brouzdám po internetu a hledám historické momenty a staré fotografie míst, které během času získaly moderní podobu. Připadám si jako železniční archeolog, rád bych poukázal na proměny železnice. Celý ten proces tvorby výstavy mám moc rád a těším se, až bude venku,“ uzavřel vyprávění Martin Přikryl.