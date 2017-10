Centrum rehabilitace zve na den otevřených dveří

Nemocnice Prostějov vůbec poprvé otevře brány svého Centra léčebné rehabilitace a to už v pátek 27. října. V rámci Dne otevřených dveří nabídne všem zájemcům možnost prohlídek ambulancí, účast na skupinových terapiích i konzultace specialistů. Hlavním cílem Dne otevřených dveří je přiblížit veřejnosti chod a možnosti oddělení CLR.

Zájemci budou mít možnost konzultací se zaměstnanci centra, a to jak vlastních obtíží, tak potíží svých blízkých nebo třeba dětí, a to již od kojeneckého věku, které mohou s maminkami do centra přijít.

„V případě podezření na vážnější obtíže bude možné se objednat na vyšetření u lékaře a chybět nebude ani prohlídka ambulancí, místností pro individuální i skupinovou terapii, vodoléčby, elektroléčby či parafínu,“ uvedla vedoucí fyzioterapeutka Jiřina Kubíková.



Zajímavostí v programu bude možnost vyzkoušet si množství rehabilitačních pomůcek. K dispozici na akci budou navíc také testy obratnosti ruky, pracovní techniky nebo škola zad a na své si přijdou i všichni, kteří mají zájem o rady pro domácí rehabilitaci, manipulaci, polohování či zvládání běžných denních činností u osob se sníženou či omezenou pohyblivostí.

„Obtíže pohybového ústrojí po různých onemocněních, úrazech i operacích trápí více než tři čtvrtiny obyvatel. Pacienti ale často dlouho přecházejí příznaky obtíží a nevyhledávají odbornou pomoc, což jim dále přitěžuje. Ve většině případů lze přitom problémy efektivně řešit nebo minimalizovat následky,“ přibližuje Jiřina Kubíková.



Lidé se jen nesmí bát o svých obtížích hovořit. Zájemci o problematiku rehabilitace, ale i všichni, kteří chtějí strávit čas naučně a dozvědět se něco nového, jsou srdečně zváni na Den otevřených dveří Centra léčebné rehabilitace Nemocnice Prostějov v pátek 27. října od 11 do 15 hodin.

Autor: Jiří Trunda