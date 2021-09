Díky cukrovaru disponovala obec velmi dobrou dopravní obslužností. Pro zajištění dopravy byla postavena železniční dráha z Čelechovic až do Olomouce, která byla později prodloužena do Kostelce na Hané. Dostačující je i autobusová příměstská doprava a silniční napojení na nedalekou dálnici D46.

Historie Čelechovic na Hané je oficiálně vedena od počátku čtrnáctého století, místní část Studenec je dokonce o téměř dvě stovky let starší. Četné archeologické nálezy potvrzují, že osídlení bylo ale v těchto místech daleko dříve.

Čelechovice na Hané, Kaple a Studenec, to jsou místní části, ze kterých se skládá obec ležící přibližně šest kilometrů od Prostějova. | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

Tři části s dvěma lomy a rybníky. Čelechovice na Hané, Kaple a Studenec, to jsou místní části, ze kterých se skládá obec ležící přibližně šest kilometrů od Prostějova.

