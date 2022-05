Co všechno jste v loňském roce v obci udělali? "Vybudovali jsme podélné parkovací stání ve Wolkerově ulici. Důvodem byla skutečnost, že majitelé aut parkovali ve vjezdech a blokovali chodník. Chodci se tak pohybovali ve vozovce, což bylo velmi nebezpečné. Podélné stání má kapacitu pro dvacet pět vozidel. V létě jsme realizovali II. etapu rekonstrukce chodníků ve Wolkerově ulici. Na podzim došlo ke kompletní rekonstrukci ulici 9. května. Připravovali jsme se i na realizaci akce na nakládání s dešťovými vodami v obci."

Na první pohled zaujmou i nové lampy…

"Ano, v loňském roce jsme udělali celkovou rekonstrukci veřejného osvětlení. S pomocí dotace jsme vyměnili 140 výbojkových svítidel za nové led lampy.

Stihli jste už letos něco udělat?

"Výše zmíněnou zakázku na nakládání s dešťovými vodami ze střech obecních objektů už jsme jsme dokončili hned z kraje roku. Zachytáváme vodu ze střechy hasičského muzea do nádrží o objemu 19 m3, kterou budeme používat na zalévání veřejné zeleně."

Co máte v plánu pro letošek?

"Naším trvalým a dlouhodobým cílem je dokončení oprav komunikací a chodníků. Připravujeme projektovou dokumentaci na opravu našich dvou posledních ulic a to Tyršovy a Lípy. Zrealizovat bychom chtěli třetí etapu rekonstrukce chodníků v ulici Wolkerova. Tím by byla celá ulice hotová. Zbývá nám ještě oprava chodníků v ulici Husova, a v plánu je i nový chodník v ulici Komenského."

Blíží se komunální volby, budete znovu kandidovat?

"Rád bych započatou práci a vizi, se kterou jsem do starostování v roce 2010 šel, dokončil. Pokud bude vůle občanů abych v práci starosty pokračoval, pokusím se v následujícím volebním období naše smělé plány dokončit."