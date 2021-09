Čím žijí městečka či vesničky, které obvykle jen projíždíme? Co je tam k vidění? A jak se tam žije? Oblíbený seriál Deníku vás provádí obcemi na Prostějovsku. Přiblížíme vám místní atrakce, „nejžhavější“ témata i zajímavé osobnosti. Tentokrát se podíváme do Čech pod Kosířem.

Čechy pod Kosířem | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

Čechy pod Kosířem

První písemná zmínka: 1131

Počet obyvatel: 1047

Zajímavosti:

Do historie Čech pod Kosířem se nejvýznamněji zapsal rod hrabat Silva Tarouců, který zakoupil české panství v roce 1768 a byl majitelem zámku a některých pozemků až do roku 1945. Za hraběte Augusta Alexandra Silva Tarouca navštěvoval Čechy po více než dvacet let také slavný malíř Josef Mánes. V obci se nacházela, také mimo významnou továrnu R. A. Smekal na hasičské stříkačky, pila, mlýn a cihelna. Právě na místě bývalé továrny dnes stojí obecní hasičské muzeum, které je největší svého druhu na Moravě. Asi největším turistickým lákadlem je však místní zámek s nádherným a rozlehlým zámeckým parkem, Muzeum kočárů, Hanácká ambasáda a dále třeba také rozhledna na Velkém Kosíři. Malebná obec tak při západním úpatí tzv. Hanáckého Mont Blancu opravdu má co nabídnout. (Zdroj: cechypk.cz)