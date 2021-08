Krásný zámek, originální muzea, dominantní kostel nebo krásná příroda. Čechy pod Kosířem jsou obcí s výbornou občanskou vybaveností a několika zajímavými turistickými atrakcemi.

Čechy pod Kosířem, srpen 2021 | Foto: DENÍK/Zdeněk Vysloužil

První zmínka o obci, která se dříve nazývala Čechy, či Čechy u Prostějova, Čechy u Olomouce nebo Čechy na Hané je z roku 1131. Do historie obce se nejvýznamněji zapsal rod hrabat Silva Tarouců, který zakoupil české panství v roce 1768 a byl majitelem zámku a některých pozemků až do roku 1945. Za hraběte Augusta Alexandra Silva Tarouca navštěvoval Čechy po více než dvacet let slavný malíř Josef Mánes, jehož vrcholná díla vznikla právě zde.