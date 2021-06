Příznačný je i název letního turné 33 radostí života, na kterém bude všechno třiatřicetkrát. Přesvědčit se o tom mohou fanoušci z Prostějovska v pátek 25. června, kdy Čechomor vystoupí v mostkovickém letním kině.

Neobvykle dlouhý playlist s třiatřiceti písničkami. "Na letní turné se moc těšíme, nucená pauza byla ještě delší než ta, kterou jsme měli loni a za celou kapelu musím říct, že už se nám stýská nejen po hraní, ale hlavně po našich fanoušcích," říká zpěvák a kytarista František Černý.

Skupina si na koncerty přizvala posilu, letos živá vystoupení hudebně obohatí Jan Kolář, dlouholetý kamarád houslisty Karla Holase a skvělý hudebník. Další novinkou, kterou Čechomor na letní koncerty chystá, je to, že kapela hledá na každý koncert jinou místní předkapelu.

Kapela se rozhodla k tomuto netradičnímu postupu, protože chce pomoct místním kapelám se předvést před novým publikem a sami se těší, že si na každém koncertě užijí jiný hudební zážitek.

"S Františkem jsme přemýšleli, jak letošní koncerty obohatit, co nového udělat a pak nás to napadlo: Co dát příležitost představit se i místním kapelám! Rozhodli jsme se proto vypsat konkurz a všechny kolegy hudebníky pokorně vyzýváme, aby se přihlásili. Ty nejlepší vybereme a zahrajeme si spolu," komentuje specialitu turné Karel Holas.

Ve znamení dvou trojek. Vybraná kapela zahraje právě 33 minut, na baru bude na fanoušky čekat pivo 33… a hlavně celé Čechomor Kooperativa Tour bude plné radosti nejenom z toho, že se po delší době můžeme všichni sejít a užít si živou muziku, ale také proto, že nejnovější deska, kterou Čechomor vydal na podzim, se jmenuje právě Radosti života. Fanoušci budou mít možnost slyšet nejnovější hity poprvé živě a bude to stát za to!

Turné startuje ve čtvrtek 24. června v Ostravě, o den později se představí Čechomor v Mostkovicích a v regionu Moravy vystoupí ještě ve Hradci nad Moravicí (22.7.), Vizovicích (23.7.) a Hranicích (7.8.).