Ten měl v týdnu i konflikt s konkurentem, který se chtěl do připraveného hnízda nastěhovat. Neuspěl, bohuslavický samec nevítaného hosta zapudil.

"V týdnu, nevím který den to bylo, se tu objevil další čáp. Ten náš si s ním ale poradil a po menší potyčce si to ten cizák rozmyslel a odletěl. Včera večer pak přiletěla samice," popisoval zajímavou situaci Roman Havlíček bydlící přímo u čapího hnízda a dodal: "To by se mu líbilo, uhnízdit se do hotového…"

Čapí rodina se vrací do Bohuslavic více než čtyřicet let. K vesnici neodmyslitelně patří.

"To jsou naši čápi. Vždycky když se objeví, tak už víme, že skončila definitivně zima," komentoval procházející manželský pár.

Černobílé majestátní příslušníky ptačí říše obdivují i děti z místní školy. Aktuálně vybírají pro oba čápy jméno.