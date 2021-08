Demolice bývalé diskotéky Envelopa má být zahájena v pondělí 16. srpna a trvat maximálně šest měsíců. V ideálním případě by ale už v listopadu či prosinci mohly začít stavební práce, které mají skončit v březnu nebo dubnu 2023.

„V areálu, který se začlení do stávajícího univerzitního kampusu vznikne Centrum inovací a transferu Univerzity Palackého, jehož hlavním posláním je transfer technologií a znalostí. V centru a v návaznosti na něj by měly vzniknout inovativní firmy jak s technologickým, tak znalostním zaměřením. Bude se jednat především o firmy v oborech zahrnujících optiku, zdravotnictví, nové materiály, ale také pedagogiku, filozofii, právo, IT či kreativní průmysl,“ informoval mluvčí Univerzity Palackého Egon Havrlant.

Zdroj: Youtube

Náklady na moderní areál dosáhnou přibližně 165 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. V přízemí budovy budou vedle vnitřních parkovacích stání také dvě obchodní jednotky. Ve vyšších patrech se počítá s kancelářemi, laboratořemi, prostorem pro coworking a jednacími místnostmi. Pro odpočinek bude sloužit atrium a také terasa na střeše budovy.

„Celý areál je navržen se zřetelem k udržitelnosti. Na fasádě budou plochy s vysázenými rostlinami, které se budou zalévat zachytávanou dešťovou vodou, a v okolí je plánováno množství zeleně, čímž se bude celý prostor přirozeně ochlazovat,“ popsal nové Centrum inovací a transferu Egon Havrlant.