Bytový dům města s Mode shopem je znovu na prodej

Další pokus. Prostějovští radní se po měsících vyčkávání opět dohodli na tom, že se pokusí prodat bytový dům v Kravařově ulici.

Kravařova ulice v ProstějověFoto: DENÍK/Hanka Masaříková

Stavba, která už jen při pohledu zvnějšku není ve zrovna bezchybném stavu, se nachází v centru Prostějova. V přízemí jsou dva malé obchůdky, v patře byty. Tak by měl podle náměstka primátorky Jiřího Pospíšila dům vypadat i v budoucnu.

"Počítáme s tím, že by zde byly nadále bytové a nebytové prostory. Shodli jsme se ve vedení města, že rekonstrukce byla nákladná, zkoušíme tedy objekt znovu prodat," uvedl náměstek. Budovu se pokusí rada udat za 2,6 milionu korun. Jeden zájemce už se dokonce přihlásil.



Lidé bydlící v sousedních domech se však podle čelních představitelů města bát nemusí: v domě by se podle budoucí smlouvy neměly nalézat provozy, které by rušily okolí.

"Určitě zde zakážeme vznik herny či podobného podniku. Ani by zde nemělo vzniknout cokoli společného s pornografií," řekla primátorka Alena Rašková k domu, kolem něhož díky umístění denně projdou stovky lidí.