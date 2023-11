Průběh letošní koupací sezóny výrazně ovlivnily extrémní klimatické podmínky, zejména vysoké teploty a srážky. Přívalové srážky přinesly do nádrže značné množství živin. Letní vysoké teploty a minimální průtok zase umožnily rozvoj sinic. Přesto se právě díky prováděným opatřením podařilo kvalitu vody v nádrži udržet pro koupání až do srpna, kdy vysoké koncentrace živin urychlily rozvoj velkého množství sinic.

"Byl to velice náročný rok na ošetření přítoku do plumlovské nádrže, neboť srážedlo fosforu dávkujeme v závislosti na přítocích a přitékajícím znečištění. To bylo v letošním roce velmi nestabilní. Povodňové průtoky a přívalové srážky přinesly v dubnu do nádrže tolik znečištění, které odpovídá celoročnímu vnosu," vysvětluje Václav Gargulák, generální ředitel Povodí Moravy.

Přítok do vodní nádrže Plumlov za extrémních srážek

v polovině dubna překročil

i 7000 l/s, v druhé polovině května přítok dosáhl na několik dní téměř 2000 l/s.

V letních měsících naopak výrazně klesal i pod hodnotu 50 l/s. Průměrný roční přítok

je přitom přibližně 500 l/s.

Přestože je chemické srážení fosforu na přítocích do přehrady účinné, řeší pouze důsledky znečištění vodních toků splaškovými vodami. Rozhodující vliv na kvalitu vody má její množství, teplota a především míra znečištění. "Toto znečištění bylo zdrojem pro masový rozvoj sinic. Přítok do nádrže v průběhu letních měsíců byl naopak minimální, což prodlužovalo dobu zdržení vody v nádrži a kvůli vysokým teplotám vytvořilo ideální podmínky pro eutrofizaci," dodává Gargulák.

Základem k udržení dobré kvality vody je odstraňování zdrojů znečištění v jednotlivých obcích nad Plumlovskou přehradou.

"I když úspěšnost realizovaných opatření je závislá na klimatických a hydrologických podmínkách, které nedokážeme ovlivnit, přesto se nám dařilo kvalitu vody v nádrži zásadně pozitivně ovlivnit. Provoz opatření však není trvalým řešením. Základem pro dobrou kvalitu vody v nádrži je nezbytně nutné pokračovat v odstraňování komunálních, průmyslových i zemědělských zdrojů znečištění v povodí nad vodní nádrží, a to zejména fosforu," komentuje generální ředitel.