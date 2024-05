O tom, kdo získá prestižní titul Vesnice roku, se rozhoduje právě v tomto týdnu. Do letošního ročníku se přihlásilo 196 obcí. V Olomouckém kraji se jich o cenné stuhy uchází sedm. Jednou z nich jsou i Vrchoslavice na jihu Prostějovska. Ty předvedly prohlídku ve stylu Slunce, seno a Vrchoslavice.

Malá vesnička nedaleko Němčic nad Hanou má se soutěží zkušenosti. V loňském roce získaly Vrchoslavice bílou stuhu, v roce 2019 pak stuhu modrou.

"Přihlásili jsme se potřetí, ale letos jsme to pojali úplně jinak. Letos jsme se rozhodli, že odprezentujeme spolupráci s okolními subjekty. Komisi jsme ukázali budoucí výrobnu lahůdek v bývalém motorestu, pokračovali do Kubíčkovy zahrady, navštívili jsme místního zahradníka Ivana, Agrispol a farskou zahradu," komentoval starosta obce Dušan Svozílek.

Na zahradě nechyběli farář a Kelyšová

"My jsme vždycky ty naše nápady odprezentovali nejdříve na plese a pak jsme s tím šli do Vesnice roku. Letos jsme to udělali naopak. Udělali jsme prohlídku ve stylu Slunce, seno a Vrchoslavice," doplnil Svozílek.

Jedním z členů hodnotící komise byl i Milan Kiebel, starosta Čech pod Kosířem, tedy vesnice, která loni získala vítěznou Zlatou stuhu za Olomoucký kraj.

"Být členem komise je mnohem lepší, než být soutěžící obcí. Hlavně u toho nejsou nervy," usmíval se Kiebel a pokračoval: "Ve Vrchoslavicích se mi moc líbí. Na to jak jsou malou obcí, mají spoustu aktivit. Připadne mi, že snad každý občan je zapojen v nějakém spolku."

Loňský vítěz ocenil originalitu

"Dobrý nápad, prohlídka byla téměř věrnou kopií filmu Zdeňka Trošky. Bylo to zajímavé zpestření. Přijde mi to tak, že se zde lidé baví a nedělají to z donucení, je to takové bezprostřední," usmíval se Kiebel.

Podívejte se, jak vítali komisi na farské zahradě:

Nesmrtelné téma v podobě slunce, seno se na jihu bude připomínat i nadále. "Koncem srpna organizujeme akci Němčicko se baví a tématem bude Slunce, seno a Vrchoslavice. Stejně tak se mohou těšit i návštěvníci obecního plesu v lednu příštího roku.

Prostějovsko reprezentuje i Bousín

Do soutěže Vesnice roku 2024, kterou vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj se přihlásilo v celé republice 196 obcí. V rámci Olomouckého kraje jich je sedm. Z Prostějovska se ucházejí o stuhy Vrchoslavice a Bousín, z Přerovska jsou v soutěži Lazníky a Radvanice, z Olomoucka jediné Haňovice a Šumpersko reprezentují Loučná nad Desnou a Rohle.