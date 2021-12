Chodcům se kolaři nelíbí

"Jezdí tady jako blázni, přitom se jedná o chodník. Porušují tak předpisy a ohrožují lidi," uvádí na adresu cyklistů jezdících po Svatoplukové ulici Karel Vodička. Jeho slova potvrzuje i samotná cyklistka. "Když jezdím k nádraží, opakovaně se mi bohužel stalo, že jsem byla upozorněna na to, že chodník není cyklostezka," přiznává Jana Bellová.

Řešení?

"Jsou tam dva chodníky, jeden přímo před domy a druhý značně široký u silnice. Myslím si, že by bylo možné označit tento chodník jako kombinovanou cyklostezku. Nemyslím, že by to znamenalo víc než asi dvě značky a současně jsem názoru, že by neměl vzniknout jakýkoliv problém pro chodce," navrhuje prostějovská cyklistka.

Město o zřízení kombinované cyklostezky neuvažuje.

"O cyklostezce na Svatoplukově ulici jsme se nikdy nebavili. Ulice je plně vytížena jak dopravně, tak i chodci. Je to hlavní tah od nádraží do centra, cyklostezka by spíše způsobovala problémy chodcům," vyjádřila se pro Deník náměstkyně primátora Alena Rašková.

Hádky s chodci a riskování pokuty bude pokračovat.

"Osobně odmítám jezdit po Svatoplukové ulici, protože tam jezdí autobusy a jak jsem řekla, mám malé kolo. Na druhou stranu nevidím alternativu než jezdit po chodníku. Pokud mohu mít před domem jeden chodník, který slouží jak pro chodce tak pro kola a zvládá se to, proč nepomoci cyklistům a zároveň nikomu neuškodit na Svatoplukové?" uzavírá téma Jana Bellová.