"Ze dne na den jsem díky vládním nařízením přišel o všechny zdroje obživy. Pracuji ve velkoobchodu Adam, který zásobuje restaurace. Ty jsou ovšem zavřené, takže nemám objednávky. Provozuji čtyři roky i stánek na náměstí, ale ten bude letos také zavřený. Ještě dělám catering na plesy, ale ty jsou také zrušené, takže nemám z čeho živit rodinu. Mám tři děti, hypotéku, úvěry, splátky, takže se musím živit jak umím," vysvětluje Pavel Matoušek důvody, které ho vedly k otevření oblíbeného letního posezení i v zimních měsících a dodává: "Patnáct tisíc od státu mě nezachrání."

Teploty těsně nad nulou zákazníky neodrazují. "Výborný nápad. My sem chodíme v létě i na jaře, řadíme se tak ke stálým hostům. V zimě jsme tu ale nebyli ještě nikdy," smála se Eva z Prostějova, která byla společně se svou kamarádkou a synem v kočárku první zákaznicí pátečního dne.

Opatření jsou dodržována

"Co se týká nealkoholických nápojů a jídla, tak si je mohou zákazníci zkonzumovat přímo zde u stolů. Ministerstvem zdravotnictví je schváleno, že občerstvení s pevným posezením mohou lidé ke konzumaci využít," informuje Pavel Matoušek.

Alkohol pouze do lahví. "Co se týká alkoholu, máme bílý a červený punč a také svařák. Na ty máme vlastní sklenice s etiketami ´Punč z Bistra Hloučela´, které prodáváme uzavřené pouze sebou," komentuje provozovatel bistra.

Teplý punč zahřeje

"Daly jsme si punč, samozřejmě bez alkoholu, s gumovými medvídky. Je vynikající, všem doporučujeme. Domů si vezmeme i ten alkoholický, s griotkou," přihýbá si z kouřícího kelímku sympatická Eva.

Bistro bude mít otevřeno až do Vánoc. "Uvažujeme, že pokud bude zájem ze strany zákazníků, tak budeme mít otevřeno denně s výjimkou pondělků a úterků. Tedy od středy do neděle od dvou odpoledne do osmi večer," říká Pavel Matoušek a doplňuje: "Myslím si, že si sem lidé cestu najdou. Ta doba, kdy jsou zavření v barácích už je dlouhá. Podle mě taková omezující opatření nemají žádný smysl. Lidé mezi sebou potřebují komunikovat, chodit ven a bavit se."