Holčička alespoň na chvíli zapomíná na svou nemoc. Trudomyslnost vymění široký úsměv.

Za jedním z červených nosů se skrývá Zuzana Vodičková – klaunským jménem Žofie Užvaněná.

„Líbilo se mi, že mám ve jménu dvě Ž. A navíc na mě jméno prozrazuje mou vlastnost,“ povídá pak v klidu Zuzana, jak přišla na své klaunské jméno.

Civilním povoláním je Zuzana Vodičková učitelkou v mateřské škole.

„Hraju navíc amatérsky improvizované divadlo. Hledala jsem způsob, jak obě záliby - děti a herectví - skloubit dohromady. Když jsem zjistila, že se zakládá klaunský tým pro Olomoucký a Zlínský kraj, přihlásila jsem se,“ vzpomíná Zuzana Vodičková.

Stejně, jako kdyby usilovala o roli ve filmu, musela projít castingem. Sama říká, že dostávali od komise úkoly, které měly ukázat, zda v nich dřímá klaun.

Zuzana Vodičková vše zvládla na výbornou a stala se jedním ze zakládajících členů olomouckého týmu, který navštěvuje například Fakultní nemocnici v Olomouci, prostějovskou nemocnici, přerovskou nemocnici, šumperskou nemocnici, Krajskou nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně či Kroměřížskou nemocnici.

Na hlavu padlí

Právě zde v nemocnicích se, vždy na tři hodiny (návštěvy trvají vždy od 14 do 17 hodin), stává ze Zuzany Vodičkové Žofie Užvaněná.

Vtipné oblečení a červený nos však k prolomení ledů nestačí. Někdy není lehké dostat dítě na svou stranu.

„Na každém pokoji nás čeká něco jiného. Hodně pomáhá, že chodíme ve dvojici. Komunikujeme nejdřív mezi sebou a dítě do toho pomalu zapojujeme. Dítě je v tu chvíli ve stresu. Přichází mu na pokoj noví lidé. Neví, co se zase bude dít. Velice pomáhají třeba ony mýdlové bublinky, hudba. Brzy děti pochopí, že s námi bude legrace, že jsme na hlavu padlí,“ popisuje práci s malými pacienty Zuzana alias Žofie.

„Hodně nám pomáhá komunikace s personálem. Ti nám popovídají, co se stalo nového i poradí, jak na tom které dítě po psychické stránce je. S personálem máme velmi dobré vztahy, vážíme si toho,“ děkuje zaměstnancům Zuzana.

Někdy je to na panáka

Občas však přijde moment, který i v klaunech zanechá hluboký emocionální zážitek. Už samo o sobě to, že se děti léčí dlouhodobě a klauni je zde týden co týden potkávají, je dost psychicky náročné.

„Musíme být hodně empatičtí. Ale někdy to i nás semele. Máme supervizi a nabízí nám pomocnou ruku, protože některé zážitky jsou i nad naše možnosti. Některé příběhy jsou smutné. Po takovém setkání to je na panáka,“ snaží se brát situaci alespoň trochu s nadhledem.

Přesto je prý těch momentů, které dokážou Zuzanu znovu nakopnout do práce, více než dost.

„Konkrétně si vybavuji chlapečka, který se léčil opravdu dlouho. A dnes je z něj už velký 18letý chlap,“ říká s nadšením Zuzana Vodičková.

Není klasickou "účou“

„Často se setkávám s tím, že lidé profesi zdravotního klauna obdivují. Spousta lidí je našimi podporovateli. Ve společnosti je, myslím, zdravotní klaun velmi dobře přijímán a uznáván,“ popisuje reakce okolí na její profesi Žofie Užvaněná.

Role klauna má dopad i na její povolání učitelky v mateřské škole. Tvrdí, že nikdy nebude tou „klasickou účou“, protože se snaží brát děti víc jako parťáky a vnímá, že humor může být součástí vzdělávání. Ačkoliv je klaunkou už deset let, pořád se cítí jako začátečník.

„Stále objevujeme něco nového. Nezaznamenala jsem syndrom vyhoření. Těším se na školení, na mezinárodní setkání s klauny z jiných zemí. A vždy, když jdu do nemocnice, doufám, že se mi podaří opět nemocným dětem vykouzlit úsměv na tváři,“ uzavírá vyprávění Žofie Užvaněná, která na sebe prozradila, že miluje Vánoce, točenou zmrzlinu, umí šplhat na tyči a nejkrásněji se jí usíná ve vlaku.

Zdravotní klaun

Zdravotní klaun je dobročinná organizace s národní a mezinárodní působností, která od roku 2001 pomáhá dětským i geriatrickým pacientům procházet procesem léčby s úsměvem. V České republice působí 86 profesionálních Zdravotních klaunů, kteří pravidelně navštěvují 63 nemocnic, 8 domovů pro seniory a 2 hospice.

Posláním Zdravotních klaunů je odbourávat stres nejen pacientů, ale i jejich rodičů a příbuzných. Zkvalitňovat seniorům podzim života v domovech a v neposlední řadě těšit a vyvést ze stereotypu i samotný zdravotnický personál. Zdravotní klaun je partnerem RED NOSES International (RNI), European Federation of Hospital Clowning Organizations (EFHCO).

Finanční pomoc na dobročinnou organizaci je možné zaslat na bankovní účet 2020202020 / 0600