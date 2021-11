Obec je spojená kilometrovou asfaltovou silničkou. "Vychází to z nějakých historických souvislostí. Do roku 1962 byly obě obce samostatné. V tehdejší době výrazně ovlivňovaly vesnický život zemědělská družstva. My jsme měli družstvo společné, pracovali tam lidé z obou obcí a i všechny kulturní akce byly společné." komentuje starosta Miroslav Hochvald.

K cenným historickým památkám patří v Bílovicích lidový zděný statek se žudrem a hospodářskými budovami, postavený v 18. století. V Lutotíně pak kaple svaté Anny z roku 1822. Kaple sv. Floriána v Bílovicích byla vysvěcena roku 1782. V obou částech obce býval hospodářský dvůr a stejně tak i vodní mlýn.

V současnosti jsou nepřehlédnutelné díky svým unikátním fasádám i dva domy v centru Bílovic.

"První s modrobílou fasádou má zajímavý historický příběh. V roce 1805 se v šarvátce u Kostelce zranil francouzský voják a uchýlil se do toho domku. Žil tam až do roku 1835," informuje první muž obce a pokračuje: "Ten druhý zelený patří místnímu živnostníkovi, který se zabývá pasířstvím a souvisí to s jeho podnikáním."

Reprezentativní komunitní centrum u břehu Romže je místem konání mnoha kulturních a společenských akcí, na které se sjíždějí lidé z celého okolí.

"Vybudovali jsme ho před třemi roky. Myslím si, že naše spolky si podobné zázemí za svou aktivitu zaslouží. Konají se tam například hasičské závody, hodové slavnosti nebo populární pohodový guláš," uzavírá Miroslav Hochvald.

Ve funkci prvního muže obce v těsném sousedství Kostelce na Hané je Miroslav Hochvald od roku 2014. Rodák z Bílovic má ke své rodné obci v současnosti spojené s Lutotínem obrovský vztah a na obě vesničky nedá dopustit.

Rivalita? Nemyslím si

Když se řekne Bílovice-Lutotín, co se vám vybaví?

Rodná obec, kamarádi z dětství, školní docházka nebo léta dospívání. Zkrátka běžný život.

Vaše obec se skládá ze dvou, které dělí kilometrová vzdálenost…

Vychází to z nějakých historických souvislostí. Do roku 1962 byly obě obce samostatné. V tehdejší době výrazně ovlivňovaly vesnický život zemědělská družstva. My jsme měli družstvo společné, pracovali tam lidé z obou obcí a i všechny kulturní akce byly společné.

Miroslav Hochvald, starosta Bílovic-LutotínaZdroj: Deník/Zdeněk VysloužilPanovala mezi Bílovicemi a Lutotínem nějaká rivalita?

Nemyslím si, mezi dětmi určitě ne. Za Bílovice můžu říci, že panovala určitá rivalita spíše s Kostelcem. Pramení to z toho, že Bílovice v minulosti patřily pod Kostelec na Hané a místní občané měli pocit, že jejich obci není věnována dostatečná pozornost. S Lutotínem rivalita nikdy nebyla.

Čím je vaše obec zajímavá pro náhodně projíždějícího turistu?

Viditelných památek zde moc nemáme. Máme zde tři památkově chráněné objekty. Dvě kaple v Lutotíně a žudr v Bílovicích. Nejzajímavější je okolí Romže. Podél říčky se dá projet na kole a projít se dá i pěšky.

Máte zde ale hrad…

Bílovický hrad je svým stářím nepochybně zajímavý. Nicméně přímo na kopci, kde se nachází není nic na první pohled vidět. Máme tam stezku i posezení s informačními tabulemi. Samotné místo kde kopal pan Šmíd, je osazeno tabulí s popisem, co tam vlastně je. Špacírštejn je zajímavější. (smích)

Jakou disponujete občanskou vybaveností?

V Bílovicích máme mateřskou školu, kterou navštěvuje třicet dětí. V Lutotíně fungují mikrojesle. Základní školní docházku absolvují naše děti v Kostelci na Hané. V Bílovicích máme obchod, který podporujeme s pomocí Olomouckého kraje a také hospodu.

Dopravní obslužnost je dostatečná?

Po letech se nám podařilo dostat dva autobusové spoje přímo do Lutotína. Aktuálně budujeme autobusové zastávky na hlavní silnici nad Lutotínem. Velmi dobré je i vlakové spojení. Tím, že je zastávka uprostřed obce a vlaky jezdí v dostatečné hustotě, jsou pro občany velkým přínosem.

Na první pohled je vidět, že jste v uplynulých letech hodně investovali, že?

Z našeho pohledu byla nejdůležitější a současně i největší investicí kanalizace. Bez hotové kanalizace nejde v obci udělat nic dalšího. Kanalizaci jsme začali projektovat v roce 2014 a stihli jsme ji dobudovat ještě před tím skokovým nárůstem cen. Následně jsme se pustili do komunikací, část nás ještě čeká. Po komunikacích nás čekají chodníky.

Máte také úplně nové komunitní centrum…

Ano, vybudovali jsme ho před třemi roky. Myslím si, že naše spolky si podobné zázemí za svou aktivitu zaslouží.

Co vás naopak čeká?

Výsadba zeleně. Chystáme projektovou dokumentaci. Jedná se o lokalitu za Lutotínem. Plánujeme tam rozsáhlou výsadbu a revitalizaci tamního bezejmenného vodního toku.

Jak moc jsou spolky aktivní?

Bez jejich aktivity by nebyly hodové slavnosti, Čertovská jízda, Dětský den a další spousta akcí. Máme dva sbory dobrovolných hasičů - v Bílovicích a Lutotíně. Máme Karabílek, což je v překladu klub rarášků Bílovic a Lutotína. Ti se věnují především dětem. V Lutotíně je Myslivecký spolek. Nemůžu zapomenout na naše seniory, místní klub seniorů má pětačtyřicet členů. Pořád se scházejí a něco plánují.

Je zájem o bydlení ve vaší obci?

Je, my ale nemáme k dispozici žádné rozvojové plochy. Nikdy zde nebyla vůle postavit například nějaký satelit za obcí. V podstatě je tedy možnost pouze jako náhrada za obyvatele, kteří prodávají své nemovitosti. O pozemky zájem je, ale nejsou.

Chybí vám vůbec v obci něco?

Uvažovali jsme o stavbě domova pro seniory. Nemáme ale žádný vhodný pozemek. Přemýšleli jsme o přestavbě obecního úřadu v Bílovicích, byla by to ale investice ve výši okolo čtyřiceti milionů korun a na to v současnosti nedosáhneme.