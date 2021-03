"Zhruba po takových osmi, devíti letech se nám konečně podařilo zrealizovat takový můj menší sen. Vytvoříme na Záhoří stezky pro horská kola," usmívá se Roman Hájek.

"Dvakrát nebo třikrát už jsem se na to chtěl úplně vykašlat. Byl to problém, protože na úřadech nikdo vůbec nevěděl o co jde. Třikrát byly mé žádosti zavrženy, nevzdal jsem to a nakonec to přece jenom šlo," popisuje útrapy trailista z Prostějova.

Pomoc z města

Zamýšlené stezky povedou přes pozemky v katastrech Prostějova a Mostkovic.

"Musel jsem se dohodnout s Lesy města Prostějova, vedením Mostkovic a odborem životního prostředí. Výrazně mi v tom pomohl i zájem radního Jiřího Pospíšila," komentuje Roman Hájek.

Zdroj: Youtube

"Vyřizovali jsme to minimálně tři roky. Já jsem této aktivitě nakloněn. Po dlouhé době jsme vše vyřešili. Aktuálně už je vše oficiálně povoleno. Prostějov i Mostkovice daly souhlas s umístěním a provozováním této aktivity," uvádí 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil a pokračuje: "Byli jsme se informovat v Olomouci nebo Jedovnici. Zjistili jsme určité parametry, které musí stezky splňovat. Já osobně tomu fandím, ostatně jako každé sportovní aktivitě."

Zdroj: Bikegarage

Za příklad si berou Jedovnici

Samotný okruh by měl spadat do kategorie, kterou by měly zvládnout i menší děti.

"Vnější okruh pro rodiny by měl mít okolo tří kilometrů. Náročnější traily budou uvnitř tohoto okruhu. Areál nebude oplocený a bude volně přístupný veřejnosti. Každý návštěvník by měl ale dodržovat pravidla, která budou uvnitř vyvěšena," přibližuje Hájek a doplňuje: "Chtěli bychom tam vytvořit i zázemí s ohništěm, budkou na převlékání. Přiblížil bych to například k nedaleké Jedovnici. Tamní park přinesl obci velké oživení."

Dobrovolné příspěvky

Budování trailových stezek na Záhoří je vyloženě dílem nadšených sportovců. "Všechno platíme z vlastních kapes. Je nás deset až patnáct, kteří se o to staráme a nějakým způsobem dotujeme," prozradil trailista další zajímavost.

"Oficiální otevření stezky plánujeme na neděli 23. května. Doufejme, že nám to aktuální stav dovolí. Už teď nás to omezuje v brigádách," zve na otvíračku Roman Hájek.

Za křížkem

Hlavní startovní stanoviště nově vznikajícího areálu by mělo být přibližně sto metrů za známým křížkem. "Údržbu a celkový dohled nad bezpečností stezek bude mít na starosti parta biketrialistů v čele s Romanem Hájkem. My jako majitel pozemků jim můžeme v případě, že nebudou plnit dohody můžeme znemožnit užívání areálu. Myslím ale, že se není čeho bát. Já ty kluky znám, jsou dobrá a zodpovědná parta," uzavírá Jiří Pospíšil.