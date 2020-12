Obrovský zájem dobrovolníků, kteří se chtějí nechat zdarma otestovat před vánočními svátky na covid-19, zaznamenala olomoucká Fakultní nemocnice. Ještě před zahájením bezplatného antigenního testování, které se rozběhlo ve středu půl hodiny po poledni, byly objednávky na nejbližší dny plné.

Antigenní testy na koronavirus. Ilustrační foto | Foto: Deník / Radka Doležalová

„První volný termín máme až 27. prosince a v pátek 18. prosince jsme kvůli velkému počtu zájemců rozšířili provozní dobu od 6.30 do 19 hodin. Ve středu 16. prosince probíhá testování celé odpoledne do 19 hodin, ve čtvrtek 17. prosince pak od 12.30 do 19 hodin,“ upřesnil mluvčí Fakultní nemocnice v Olomouci Adam Fritscher.