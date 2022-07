"Uvedla, že ve spěchu při odjezdu z parkoviště v centru města, pravděpodobně ponechala na chodníku černý kufr se saxofonem. Strážníci pomocí městského kamerového dohlížecího systému nejprve ověřili, zda se nástroj v uvedené lokalitě opravdu nachází," informovala mluvčí městských policistů Tereza Greplová s tím, že byl na místo vyslán strážník, který na zapomenutý kufr dohlédl.

Zanedlouho se žena pro svůj saxofon vrátila a odvezla si jej.

Káně bylo předáno ochráncům

V pondělí odpoledne bylo přijato na služebnu telefonické oznámení o poraněném káněti na zahradě v okrajové části města. Hlídka na místě zraněného opeřence odchytila a předala k rekonvalescenci pracovníkům ochránců přírody na Husově náměstí.

Sousedky si vjely do vlasů

Ve středečních večerních hodinách vyjížděli strážníci řešit sousedský spor mezi dvěma ženami na ubytovně v okrajové části města.

"Oznamovatelka hlídce uvedla, že seděla na balkoně a její sousedka na ní začala pokřikovat a nadávat jí. To se osmačtyřicetileté ženě nelíbilo a vše ohlásila na tísňovou linku městské policie," uvedla mluvčí Greplová.

Strážníci následně zkontaktovali i druhou ženu, která nezapírala a celý incident se sousedkou potvrdila. Svým jednáním je osmapadesátiletá žena důvodně podezřelá z přestupku proti občanskému soužití. Záležitost projedná příslušný správní orgán. O tom strážníci obě aktérky sporu poučili.

Drahé kafe a šampon chtěl darovat ženě

Plánovaná krádež se mu nezdařila. Ve středu večer oznámil prostřednictvím linky 156 pracovník ostrahy supermarketu zadrženého pachatele drobné krádeže. Podezřelého muže si povšiml na kamerovém systému obchodu. Na prodejní ploše si do tašky vložil kávu a šampon na vlasy.

"S tímto zbožím pak prošel přes pokladní zónu, aniž by za něj zaplatil. Za pokladnami byl pracovníkem ostrahy zadržen a vyzván k setrvání na místě do příjezdu hlídky. Strážníkům muž uvedl, že chtěl odcizené zboží věnovat své známé," uvedla Tereza Greplová s tím, že zboží v hodnotě 750 korun bylo odebráno a vráceno zpět do prodeje.

Třiačtyřicetiletý muž trvale žijící na území města jako bezdomovec se svým jednáním dopustil přestupku proti majetku, za který mu u správního orgánu hrozí pokuta až do výše padesát tisíc korun.