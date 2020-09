Přežívají tam několik týdnů. V hustých keřích, nedaleko obvodové zdi kostela sv. Jana Nepomuckého, pro Prostějovany známějšího jako klášter milosrdných bratří, jsou bezdomovci dobře maskováni.

"Ti už jsou tam delší dobu a nikdo si jich pořádně nevšímá. Byli tu i loni a měšťáci je vypakovali až před hodama. Z chodníku nejsou vidět, ale bordel tam mají solidní," komentoval Radek Hudeček, majitel blízkého obchodu a s úsměvem dodal: "Mají tam nejlevnější a řekl bych i jeden z nejlépe položených kempů u nás."

Podobných případů není mnoho.

"Dnes před polednem byla na místo vyslána hlídka. Žádné lidi bez domova na místě nezastihli. Věc byla oznámena firmě FCC, která zajišťuje svoz odpadů ve městě," informovala Deník mluvčí Městské policie Tereza Greplová, která dodala: "Podobný případ jsme řešili naposledy loni v květnu. To jsme museli opakovaně zasahovat u haly Sportcentra. Mnohem častějším problémem je konzumace alkoholu na veřejnosti. Řešení tohoto přestupku je prakticky na denním pořádku."

Pokuty reálně nevymahatelné

Lidem bez domova se nemůže za porušování zákonů ale prakticky nic stát. Paragrafy sice mluví jasnou řečí, ale případně uložené pokuty jsou reálně nevymožitelné.

"V případě, že by byl někdo přímo na místě přistižen při veřejné konzumaci alkoholu, mohl by být strážníkem pokutován až do výše deseti tisíc korun. Zábor veřejného prostranství řeší správní orgán, který může uložit pokutu až padesát tisíc korun," vyčíslila možné postihy Tereza Greplová.

Na podobné případy pamatují i další paragrafy.

"Mohlo by se jednat o přestupek proti veřejnému pořádku nebo neoprávněné užívání cizího majetku. V obou případech lze uložit finanční pokutu ažd o výše padesáti tisíc korun," potvrdil František Kořínek, mluvčí Policie ČR.

Ve skutečnosti je to ale tak, že protiprávně vybudovaný brloh zlikviduje městem placená firma a bude se čekat, kam se bezdomovci přemístí.