"Požádala jsem ředitele Azylového centra Jana Kallu, aby sociální pracovníci provedli mezi lidmi bez domova průzkum, zda by měli zájem o výdej jednoho teplého jídla denně. Výsledek byl překvapivý, zájem byl mizivý," vysvětluje předsedkyně Okrašlovacího spolku Prostějov Milada Sokolová, která společně se svými přáteli začala s výdejem teplých polévek u Místního nádraží v roce 2015.

"Obdobnou situaci vnímají i lidé z organizace Food Not Bombs. Vydávají teplé jídlo každou neděli a sdělili mi, že kolikrát přijde pouze jeden člověk, maximálně ale pět lidí," doplňuje Sokolová s tím, že ona se svými kamarády rozdávala polévky denně v lednu a únoru, od pondělí do soboty.

"Aktuální stav mě moc mrzí. My jsme s manželem a přáteli vnímali výdej polévek jako nezištnou pomoc. On se ne každý dostane do fáze bezdomovectví vlastní vinou. Budu si vždy stát za názorem, že pokud může člověk pomáhat vlastními silami, tak by pomáhat měl. Právě tenhle druh pomoci nás všechny naplňoval, přestože se to u některých lidí neshledávalo s pochopením," komentuje současná prostějovská radní a uzavírá: "Myslím si, že není možné hned nad každým lámat hůl. Pomoc si zaslouží každý, kdo ji potřebuje. Pokud bude zájem, tak příští rok polévky opět vydávat budeme."