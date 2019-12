Děti z Čech pod Kosířem zvítězily v celorepublikové soutěži "O nejhezčí vánoční betlém". Jejich několikatýdenní práce se vyplatila a přesně 50 žáků se minulý týden vydalo na Pražský hrad převzít cenu. Deset nejhezčích betlému tak bude vystaveno v průběhu adventu v reprezentačních prostorách Pražského hradu.

Pro odměnu za jeden z nejhezčích betlémů si žáci z Čech pod Kosířem jeli až na Pražský hrad. | Foto: archiv školy

Kancelář Pražského hradu slaví v prosinci sto let od svého vzniku. Právě proto byla vyhlášena soutěž "O nejhezčí vánoční betlém, do které se zapojily základní školy a dětské domovy z celé republiky. Soutěž, která se konala pod záštitou dcery prezidenta republiky Kateřiny Zemanové, probíhala od začátku října do konce listopadu.