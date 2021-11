Obdivuhodné, ze dřeva vyřezávané dílo zdědil Dušan Březina po svém strýci Janu Sentivanovi, který pocházel z východního Slovenska. Ten jej začal vyřezávat před více než šedesáti lety.

„Proč se do toho pustil, to vám neřeknu. Jestli to měl v sobě, když přišel ze Slovenska, nevím,“ uvažuje Dušan Březina.

Advent na Šumpersku bez trhů, prodejci punčů a svařáků to ale vzdát nechtějí

Dva velké koše mechu

Betlém s jedenáctkou dřevěných staveb a více než dvěma stovkami figurek lidí a zvířat je široký tři a hluboký přes jeden a půl metru. Na šířku zabírá prakticky celou místnost v patře kulturního domu, kde je vystaven.

„Doma jsem ho stavěl tři dny a tady to nebylo o nic lepší. Musel jsem ho dovézt nadvakrát, jeli jsme dodávkou, ale ani ta to nepobrala. Mám dva velké koše mechu, k tomu ještě seno. Mech sušíme měsíc, pak se pomalu staví figurky. Musí být úplně suchý, protože figurky jsou z pilin a pryskyřice, táhnou vlhkost a začaly by se rozpadat,“ vysvětluje Dušan Březina.

Obnovení jesliček stálo manžele Březinovi, jejich rodinu, přátele i známé spoustu času a úsilí. Původní betlém byl pojat ve východním duchu a doslova hýřil barvami. Na jedné chaloupce se jich vystřídalo až čtrnáct.

„Betlém jsem dostal na Hromnice 2018, přes zimu jsem to celé brousil a od září, října jsem to začal pomalu natírat. Chtěl jsem to nechat jen nalakované, ale staré acetonové barvy vylezly na povrch a bylo to škaredé. Tak jsem dal roubené stavby do žluté, střechy jsem natřel nahnědo,“ vysvětluje barevné pojetí díla jeho majitel.

Jedinou pohyblivou částí je větrný mlýn. Po natáhnutí se začne jeho vrtule otáčet. „Do tragárku jsem dal obilí, na druhé straně je v míškách namletá mouka,“ ukazuje Dušan Březina.

Vědci k zavření vánočních trhů: Špatný krok, není důvod

Různý materiál, ale ne plast

Jesličky jsou zajímavé tím, že připomínají současně vesnici i Noemovu archu. Nedaleko tradičního výjevu Ježíška v jesličkách stojí desítky zvířat, středoevropských i exotických. Vedle ovcí, jelenů a kamzíků se tak vyjímá slon, žirafy, velbloudi nebo opice.

„Chtěl jsem, aby každý král měl svého velblouda a slona. Vykupoval jsem figurky i na internetových bazarech, aby to bylo kompletní. Pár figurek se totiž poztrácelo,“ říká bludovský rodák.

Ačkoli jsou figurky z různých materiálů, žádná z nich není plastová.

V době, kdy Dušan Březina stavěl betlém v obýváku, se v jeho domácnosti během vánočního období vystřídaly na čtyři stovky lidí. Letošní svátky tak bude mít zřejmě klidnější.

Březinův betlém bude k vidění v provozní hodiny bludovského kulturního domu: V pondělí od 10 do 17 hodin, v úterý od 8.30 do 14, ve středu od 9.30 do 15 a ve čtvrtek do 8.30 do 11 hodin. Během adventu bude přístupný také o víkendech, a to od 13 do 17 hodin.

KAM ZA BETLÉMY V KRAJI

Hranice

Halouzkův betlém

Halouzkův betlém v Hranicích.Zdroj: Deník/Jiří Kopáč

28. listopadu až 28. prosince, Masarykovo náměstí

Autorem velkého figurálního betlému je řezbář Jiří Halouzka, který je také tvůrcem a majitelem největšího betlému na světě. Ten je k vidění v jeho dřevěné Pradědově galerii v Jiříkově u Rýmařova.

Přerov

Zbořilův betlém

Zbořilův betlém v Přerově.Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

30.listopadu – 9. ledna, zámek Přerov

Vznikl na objednávku přerovském muzea v letech 1997 – 2009. Autorem 129 figur je řezbář Bedřich Zbořil.

Dřevohostice

Dřevohostický betlém

Dřevohostický betlém.Zdroj: Deník/Jiří Kopáč

5. prosince – 31. prosince, náměstí Dřevohostice

Unikátní betlém s figurami životní velikosti. Betlém je situován do 30. let minulého století. Autorem betlému je místní rodák Alexander Forýtek.

Mohelnice

Výstava betlémů

Mohelnický betlém.Zdroj: Deník/Petr Krňávek

6. listopadu – 6. února, muzeum Mohelnice

Výstava betlémů vyrobených z různých materiálů a pocházejících ze všech koutů České republiky i ze zahraničí. Součástí výstavy je i prohlídka celoročně vystavovaného betlému umístěného v boční kapli kostela sv. Tomáše Becketa, který je zároveň i jedním z největších mechanických kostelních betlémů u nás.