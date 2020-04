Počasí mimořádně přeje, ryby berou nadstandardně.

"Momentálně je opravdu příhodné počasí. Kdyby byl led, tak tam nechodíme, rybářský řád zakazuje chytat na dírkách. Rybáři jsou u vody proto, že ryby zkrátka berou. Jinak by tam přece nebyli," usmívá se vášnivý rybář Vojta Remenec, jenž vyráží k vodě se svým kamarádem Martinem Musilem a svůj koníček definuje: "Spousta lidí si myslí, že rybáři utíkají k vodě, aby si odpočinuli od rodiny. My to máme tak, že se tam chodíme odreagovat a nabít energií, abychom pak byli doma spokojení a příjemní."

"Ryby berou hodně, ale je to logické. Ono je prakticky od půlky ledna pořád teplo. Navíc hodně lidí nechodí do práce, tak si jde sednout k vodě," komentuje Pavel Müller, jednatel Moravského rybářského svazu za prostějovskou pobočku.

Při zákazu chtějí všichni ven

Na co nejsou rybáři zvyklí, je velký lidský ruch.

"Lidí je tam opravdu hodně. Ono je jich ale celkově v přírodě dost. Po tom státním zákazu chtějí najednou všichni ven," komentuje současný stav Vojtěch Remenec.

Pokud chcete dobré místo, musíte si přivstat.

"Ráno musíte přijet k vodě včas. Kdo dřív vstane, má lepší místo. Teď už se může chytat od čtyř ráno do půlnoci. Kdo nevyspává, tak má," usmívá se další rybář Martin Musil a dodává: "Teď to opravdu bere dobře. Je to tím, že je teplo, ryby jsou po zimě hladové. Mají ještě málo přirozené potravy a před třením se potřebují najíst."

V Čehovicích to vypadá jako na závodě

Oba dva parťáci už mají letos na svém kontě zajímavé úlovky.

"Už se nám podařilo oběma chytit štiku. Dravci se ale lovit nesmí, takže jsme je pustili. V jakém revíru ale neprozradíme, můžeme jen říci, že je na Moravě spousta krásných míst," střeží svá oblíbená místa Musil s Remencem, kteří unisono dodávají: "Koronavirová pandemie nás v našem koníčku zatím nijak neomezuje, i když se okolo vody pohybuje opravdu hodně lidí. Například na čehovickém rybníku je to jako na rybářských závodech."

Lístek se teď koupit nedá

Nouzový stav ale omezuje rybáře jinak.

"Bohužel, v současnosti nesmíme vydávat členské známky ani povolenky k lovu. Z naší členské základny se to ale dotkne minima lidí. Do konce února jsme měli odbavených 1065 členů, takže se to týká jen okolo šedesáti lidí. Nesmíme ale pořádat výroční členské schůze a hodně nás to omezuje i při práci. Nesmíme se sdružovat ve větších skupinách, tím pádem toho na rybnících nejde moc udělat," komentuje závěrem Pavel Müller.

Zachytat si tak nemohou rekreační rybáři, kteří mají pouze udržovací povolenku a nestačili si ji obnovit.

"Skalní rybáři mají smůlu. Pokud by si chtěli koupit rybářský lístek, tak mají prostě pech, i když teď mají spoustu volného času. To není dořešené," uzavírá Vojtěch Remenec.