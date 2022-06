"Spokojený jsem hlavně s tím, že vyšlo počasí. To byl největší strašák. Investovali jsme do toho strašně moc času a peněz. Kdyby nám zapršelo, bylo by to špatné," oddechl si jeden z hlavních organizátorů Antonín Glouzar s tím, že nejdůležitější bylo, aby se lidi bavili.