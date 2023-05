Historická památka přivítá o víkendu květinový festival. Nádvoří zámku Ptení bude hostit Beltine, hudební a kulturní přehlídku, která má pomoci zachránit chátrající kulturní památku.

Zpěvák Horset, nový majitel zámku ve Ptení, představil svou historickou nemovitost zvenku i zevnitř. Listopad 2022 | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

Celkem se ve Ptení představí dvanáct kapel. "Pět jich bude zahraničních, zbytek z České republiky. Vstupné bude dobrovolné na záchranu zámku a příspěvek kapelám," představuje premiérovou akci majitel zámku Horset.

VIDEO: Zámecký pán Horset dává sídlo do kupy. Ve Ptení pomáhají i Brontosauři

Zábava bude i pro děti. V jedné části nádvoří bude historický tábor. "Dorazí skupina Valašská garda, která přiblíží život a řemesla v dobových kostýmech. Zajímavé bude i vystoupení se zvířetem, které jest i na erbu vesnice Ptení. Jedná se o jednorožce, kterého budou doprovázet umělci z Black Unicorn," dodává Horset.Z dalšího programu zaujme jistě i Fireshow nebo carské ležení z dob napoleonských válek. Na místě je i možnost stanování.

Hra o trůny ve Ptení. Nový majitel zámku nás provedl a prozradil plány

"Těžko lze odhadnout, kolik dorazí lidí. Přece jen se jedná o první akci ve Ptení. Parkování bude možné pod zámkem nebo v parku u školy," uzavírá zámecký pán, který se sám představí na podiu se svou kapelou Barbar punk.

BELTINE NA ZÁMKU PTENÍ, PROGRAM:

PÁTEK 5. KVĚTNA:

Trikosis (NL, DK, I, MK), koncert 15.30 – 16.30 hodin

BLACK UNICORN, 16.30 hodin (vystoupení se zvířetem)

Legiana Collective (NL, DK, I, E), koncert 17 -18 hodin

DÉMÁIRT, 18 hodin (irské tance)

Přednáška Tatoopunktura 18.30 hodin

BARBAR PUNK, koncert 20 – 21 hodin

BLACK UNICORN, 21 hodin (vystoupení se zvířetem)

Drunken Weasel, koncert 21 – 22 hodin

DÉMÁIRT, 22.40 hodin (irské tance)

Dvarga (PL), koncert 23 – 00 hodin

SOBOTA 6. KVĚTNA:

Folkolorit, koncert, 14 -15 hodin

Lichočar, koncert 15.30 – 16.30 hodin

Carský Pluk Myslivecký 16.30 hodin

Josef Klíč and His One Man Cello, koncert 17 – 18 hodin

ANNIDIA, 18 hodin (taneční skupina)

Lucrezia Borgia, koncert 18.30 – 19.30 hodin

BLACK UNICORN, 19.30 hodin (vystoupení se zvířetem)

My Project, koncert 20 – 21 hodin

ANNIDIA, 18 hodin (taneční skupina)

Cronica (PL), koncert 21.30 – 22.30 hodin

Velesar (PL), koncert 23 – 24 hodin