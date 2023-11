FOTO, VIDEO/ Před týdnem se olomoucké Belmondo stalo nejslavnějším klubem v Česku. Reportéři Deníku se byli podívat, jak vypadá party, která přilákala i fotbalové hvězdy Coufala Kuchtu a Brabce. Pro ně návštěva Belmonda neměla dobré důsledky, zato klub teď znají lidé daleko za hranicemi Hané. Přečtěte si, kolik stojí návštěva Belmonda a jak se na kauzu fotbalistů dívá vedení klubu. Dozvíte se i to, proč neotevřeli po pondělním zápase s Moldavskem, ač si to tribuny stadionu žádaly.

Noc v olomouckém klubu Belmondo. 25. listopadu 2023 | Video: Dominik Pohludka

Je pátek večer a společně s reportéry Deníku vyráží do olomouckého klubu Belmondo také skupinky Olomoučanů. Přicházejí ze všech stran. Klub totiž kromě dobré hudby láká také svou výhodnou polohou – nachází se totiž v samém centru města, asi pět minut chůzí z Horního náměstí.

A ačkoli vstup do klubu působí na první pohled nenápadně, nejde ho přehlédnout. Okolo půlnoci se totiž před podnikem začíná tvořit fronta. Jak ale zjišťujeme později, je to naprosto běžné. Klub je totiž ve městě dlouhodobě synonymem nočního života.

Belmondo Club Olomouc - fronta u vstupu do klubu, 25. listopadu 2023Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Kdo očekává, že jen za vstup zaplatí několik stovek, bude překvapený. V pátek vyšlo vstupné na 130 korun. Obdobně je to i s cenami pití. Jen pro představu, panák Heffrona, Republicy či tequily tady vyjde na 75 korun, Malibu je o pět korun levnější.

A jelikož jsme na Hané, nemůže na nápojovém lístku chybět ani slivovice – za „štamprli“ zaplatíte 60 korun. Za stejnou cenu koupíte i pivo. V nabídce je ale také celá řada alko i nealko drinků. Nechybí ale ani takzvané kýble. Ten s litrem vodky Absolut a šesti drinky Rockstar vyjde na dva tisíce. K dostání jsou ale i levnější varianty, a to už od 750 korun.

Kolik za punč a jídlo na vánočních trzích v Olomouci? Tady je nabídka a ceny

Kromě skleničky alkoholu pochopitelně táhne návštěvníky i hudba. Interiér klubu je stylově rozdělen na dva nezávislé prostory – Mainstage a Sidebar. Ty se kromě velikosti liší především svým hudebním zaměřením. Zatímco na hlavní stage se dočkáte spíše aktuálních tanečních hitů, menší Sidebar je zaměřený na urban music jako R'n'B a hip-hop.

Kromě pátku tady pravidelně hrají také ve středu a sobotu. Návštěvnost středečních akcí se ale kupodivu oproti víkendovým dnům příliš neliší. Olomouc je totiž univerzitní město, středeční party jsou proto vyloženě studentskými akcemi.

O příchodu reprezentantů jsme hned věděli

Setkáváme se i s vedením Belmonda. Pochopitelně nás zajímá, co na celou aféru okolo návštěvy jejich klubu fotbalovými reprezentanty říkají.

„Část personálu jsou velcí sportovní fanoušci, takže jsme o návštěvě věděli už při příchodu. Večer ale neprobíhal nijak výjimečně, nekolik lidí si se sportovci udělalo fotku a prohodilo pár slov. Nikoho ani nenapadlo, co se bude v následujících dnech odehrávat,“ přiznává marketingový manažer Belmonda Pavel Jeník.

V Belmondu byly fotbalové rozlučky. Reprezentanty amatéři hned poznali

To, co se stalo v posledních dnech, se mu těžko popisuje.

„Zprávy se objevily souběžně ve všech sportovních médiích, během minut začaly chodit desítky zpráv. Poté následovaly reportáže v televizi. Během hodiny bylo jasné, že se nejedná jen o bulvární zprávu. V hudební sféře bylo Belmondo velmi známé i dříve, ale teď jsem si jistý, že se povědomí dostalo za hranice našich představ,“ říká.

Belmondo Club Olomouc - Mainstage, 25. listopadu 2023Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Po prvních článcích v médiích ihned zaregistrovali obrovskou kreativitu na sociálních sítích. Vznikaly desítky obrázků i videí, které po několik dní kolovaly nejen mezi fotbalovými fanoušky.

„Za poslední dny návštěvnost našich sítí a stránek vzrostla v řádu desítek procent. To, co se ale odehrávalo na sítích, mimo naši stránku, je neměřitelné. Myslím si, že téměř každý viděl v neděli zmínku o této kauze několikrát a téměř se jí nedalo vyhnout,“ prozrazuje Pavel Jeník.

Fotbalovou párty či tematicky nazvané drinky tady ale návštěvníci očekávat nemohou. Belmondo totiž podle Jeníka na kauzu nechce nikterak navazovat.

„Hype kolem incidentu nevytvořila jen média, ale hlavně síla lidí, kteří sdíleli spoustu vtipných obrázků a komentářů, které měly obrovský dosah, a díky kterým se o nás dozvěděli i lidé, kteří fotbal nesledují. Vtipné komentáře se pod našimi příspěvky budou pravděpodobně objevovat i nadále, bylo by ale naivní si myslet, že tento trend dokážeme udržet. Raději se budeme dále soustředit na to, co umíme nejlépe – taneční hudbu,“ dodává.

Belmondo Club Olomouc, 25. listopadu 2023Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Všichni s náma do Belmonda, hej!

Když fotbalisté v pondělním utkání porazili Moldavsko a slavili postup na Mistrovství Evropy, Andrův stadion skandoval právě jméno olomouckého klubu.

„Bylo to úžasné! Když kotel na konci zápasu skandoval „Všichni s náma do Belmonda!“, bylo vidět, že se i hráči smějí. Byl to zážitek, který se asi při zápase reprezentace opakovat nebude,“ je přesvědčený.

Manželky či plata piv v šatně. Tak slavili fotbalisté v Olomouci postup na EURO

A co si myslí o počínání trojice reprezentantů? „Každý svoje baterky dobíjí jinak, někomu vyhovuje být v klidu a sám, jiný potřebuje ruch a být mezi lidmi. Hráči věděli, jak jsou nastavená pravidla a jsem rád, že náš tým zápas zvládl a postoupili jsme na EURO,“ říká Pavel Jeník.

Otevření po zápase s Moldavskem bylo tématem

Velkým tématem bylo také, zda po pondělním kvalifikačním utkání s Moldavskem výjimečně neotevřít.

„Debata o otevření určitě proběhla, ale nakonec jsme se rozhodli neotevřít. Vzali jsme v úvahu nádech celé kauzy a rozhodli jsme se po svém,“ vysvětluje marketingový manažer.

Belmondo Club Olomouc, 25. listopadu 2023, Olomouc.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Vladimír Coufal, Jan Kuchta a Jakub Brabec nebyli jedinými slavnými osobnostmi, které vyhlášené Belmondo navštívili. Zažili ale už někdy podobný rozruch kolem jejich klubu?

Olodvorek i Zahrada ožívají magickou atmosférou, punčem a muzikou. PROGRAM

„Náš klub je v hudebním světě velmi známý a spousta interpretů po koncertě v S-klubu, který také provozujeme, do Belmonda zavítá. Konkrétně nikoho zmiňovat nebudu, ale můžu říct, že se návštěvy slavných osobností velmi často kryjí s naším koncertním programem nebo akcemi v Olomouci. Belmondo je nejednou zmíněno v textech interpretů různých žánrů, což nám dodávalo povědomí po celé republice. To, co se odehrávalo v posledních dnech, jsme ale nikdy nezažili,“ říká na závěr Pavel Jeník.