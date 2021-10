Rozdíl stovek milionů je podle prostějovského primátora Jury pádný důvod.

"V případě bazénu mám jasno, i když ne všichni v radě máme stejný názor. Rozdíl mezi pětadvacítkovým a padesátimetrovým bazénem je dvě stě milionů korun. Připočtěme k tomu provozní náklady a jednoznačně nám vyplyne, že padesátimetrový bazén není reálný. Já bych také hodně chtěl ve městě fotbalový stadion pro deset tisíc lidí, ale chtít jej nebudu, protože vím, že pro město takovýto stadion nemá nyní žádný význam," nechal se slyšet primátor František Jura.

"Pětadvacítka s osmi drahami, saunový svět, wellness, výukový bazén to je naopak to, co si Prostějov zaslouží a pokud možno, co nejdříve," dodal primátor.

Dvě dráhy navíc nic nevyřeší

Přirovnání se stadionem se ale nezamlouvá.

"Nejsem ani plavecký nadšenec ani fotbalista. Když ale porovnám padesátkový bazén a fotbalový stadion pro deset tisíc lidí, tak tam vidím jistý dost velký rozdíl. Do toho bazénu si půjde zaplavat kdokoliv, kdo si zaplavat chce. Jedná se o aktivní sport," zamýšlí se Maria Řičánková a srovnává: "Na tom fotbalovém hřišti bude pobíhat dvakrát jedenáct fotbalistů a nějací ti sudí, zbytek bude sedět na tribunách, popíjet pivečko a fandit - pasivní sport."

Zastánci padesátky mají také jasno.

"Já zase mám jasno v tom, že dvě dráhy navíc nic nevyřeší. A jsem přesvědčený, že jasno v tom má i řada rodičů, kteří čekají dva měsíce, až jim nacpeme děti do bazénu praskajícího ve švech, který má šest drah," komentuje lídr opozice a plavecký trenér Aleš Matyášek s dovětkem: "Dvě dráhy délky 25 metrů navíc, to je počin hodný primátora."

Postoj radních podporuje i pardubická zkušenost.

"Bazén se řeší už nekolikáté volební období. Jsou tady zájmové skupiny, které by chtěly padesátimetrový bazén. Z toho, co jsme viděli při cestách po republice i z toho, co nám doporučují odborníci ze zahraničí, mi vychází, že pětadvacítka pro město velikosti Prostějova zcela dostačuje," uvedl 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil a zdůvodňuje: "Například v Pardubicích, kde mají padesátimetrový bazén, nám řekli, že při padesátce nejsou provozní náklady dvojnásobné oproti pětadvacítce, ale dokonce trojnásobné."

Studie: Padesátka a deset drah

Nejnovější studie ale doporučila padesátku.

"Studie z května 2020 jasně doporučuje postavit areál s wellness, saunou a padesátkovým bazénem s deseti drahami. Bilance nákladů a výnosů velkého bazénu s wellness a saunou je + 1 231 810 korun. Takže provozně je to v pořádku. Je pravdou, že v případě bazénu s pětadvaceti metry a osmi drahami by bilance byla + 5 230 874 korun. To však není všechno. Do velkého bazénu se vleze o čtyřicet tisíc návštěvníků ročně víc než do malého, a to je důvod proč tu má být velký a ne malý bazén," uvádí Matyášek s tím, že před časem podepsalo petici pro stavbu padesátimetrového bazénu čtyři a půl tisíce lidí.

"V Prostějově aktuálně nemáme žádný pořádný plavecký bazén, kde by se dalo zaplavat a zároveň mít i čas na oddech. S rodinou jezdíme radši do jiných měst, kde se nabízí oboje. Bazén s padesátimetrovou délkou a wellness je pro mě příjemnější varianta i pro rozvoj sportu a plavání jako takového v našem městě," vyjádřila svůj pohled například Markéta Čechmánková.

Diskuze o potřebě nového plaveckého bazénu se v Prostějově vedou okolo třiceti let a na intenzitě nabraly v posledních osmi letech. Za tu dobu si nechalo vedení města vypracovat několik analýz a studií, které nedávají jednoznačnou odpověď, jaký bazén by byl pro město vhodnější.

Nový krytý bazén se saunovým světem, wellness a dalšími vodními atrakcemi by měl vzniknout v těsné blízkosti Aquaparku Koupelky a obě zařízení by měla být vzájemně propojena.