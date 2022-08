Lidé upozorňovali na to, že se nepřizpůsobiví koupou v šatech, zaberou si pro sebe na několik hodin masážní vanu whirlpool ve vnitřních prostorách, a když se proti tomu někdo ohradí, dojde na výhrůžky.

Situaci musela několikrát zklidňovat městská policie a dnes dohlížejí na pořádek romští asistenti prevence kriminality.

Do vody v oblečení, křik i sexuální útoky. Přerovský bazén sužují nepřizpůsobiví

Protože se problémoví návštěvníci kumulovali v relaxační části vnitřního plaveckého areálu, je v současnosti masážní vana whirlpool v provozu pouze od 9 do 14 hodin.

„Od soboty jsme se rozhodli tuto relaxační část opět zpřístupnit návštěvníkům i v odpoledních hodinách. Chceme se zase vrátit k normálnímu provozu. Se zajištěním pořádku nám o víkendech pomáhají dva asistenti prevence kriminality a k vážnějším incidentům během července nedocházelo,“ řekl Jaroslav Hýzl, jednatel Sportoviště Přerov, které je provozovatelem Plaveckého areálu.

Na přerovském bazénu přitvrdili: strážníci na zavolání a odpoledne bez vířivky

Přerované si na chybějící atrakci stěžovali.

„Vadí mi, že na to doplácíme my. Kolikrát jsem sem přišla po práci třeba v sedm večer, abych si zaplavala a šla do vířivky. Teď ale nemůžu,“ postěžovala si třeba Iveta Kopečková z Přerova.

„Uzavřít relaxační prvky jen proto, že tam někdo dělá nepořádek, podle mě není řešení. Spoustu lidí to od návštěvy bazénu odradí,“ zhodnotila mladá maminka.

Po spuštění průpichu se v Přerově tvoří kolony, na asfaltu přibylo nové značení