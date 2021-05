Baroš přijel vlakem a užil si i výhru.

"Je super, že se děti zase mohou konečně hýbat. Doufám, že je to namotivuje k tomu, aby se zase ke sportu vrátily. Do Prostějova to mám kousek, dojel jsem vlakem. Vítám každou podobnou akci a rád ji podpořím," komentoval svou účast Milan Baroš a s úsměvem dodal: "Měl jsem šikovný tým, vyhráli jsme a za to jsem rád. Každá výhra potěší, ale je důležité, že se děti protáhly. Hudební kvíz byl trošku těžší, naštěstí mi pomohly děti z mého týmu. Mám z nich dobrý pocit, vnímal jsem u nich soutěživost a to je fajn. S tím se s nimi ztotožňuji."

Vrátila se po delší době a cítila se dobře. Jedna z nejslavnějších odchovankyň prostějovské klubu Lucie Šafářová nemohla pozvání odmítnout.

"Bylo to moc příjemné. Děti se pobavily a také mně osobně akce s nimi baví. Za pozvání jsem moc ráda," říkala Lucie Šafářová a pokračovala: "V Prostějově jsem nebyla dlouho. Je moc příjemné se vrátit na staré dobré kurty. Je tu něco nového, ale ten základ je pořád stejný."

Na Lucku jsem neměl

Celkově vyhrál o jediný bod Barošův tým, ale v individuálním souboji ve skákání přes švihadlo fotbalista na tenistku nestačil.

"Na Lucku jsem neměl. Skákala výborně, takže jsem prohrál," uznala chlapsky legenda ostravského Baníku. "Švihadlo dobrý, vyhrála jsem, takže paráda," smála se od ucha k uchu Šafářová.

Akce s charitativním přesahem i pro handicapované sportovce.

"Původně jsme plánovali desetiboj, s tím, že jsme zapojili i handicapované sportovce, přidali jsme speciální disciplínu. Proto jich bylo nakonec jedenáct. My jsme podobnou akci dělali i v předešlých letech s názvem Sportovní hvězdy dětem. Z důvodu aktuální situace jsme pozměnili název a tímto způsobem jsme chtěli děti přitáhnout zpátky ke sportu," uvedl Tomáš Cibulec z pořádající agentury TK Plus.

Dětské úsměvy a šťastné výrazy jsou největší odměnou.

"Děti se strašně bavily, viděl jsem, že mají nefalšovanou radost. Čekaly hodně dlouhou dobu, než budou moci zase sportovat. Jedná se o jednu z prvních podobných akcí a jsem rád, že se uskutečnila právě u nás v Prostějově," uzavřel prostějovský primátor František Jura.

Vedle sportovních hvězd přítomné děti bavil svými pohádkovými písničkami Jan Čenský a svým unikátním hlasem operní pěvec Jakub Rousek.