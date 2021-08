V minulých letech startovaly horkovzdušné balóny z takových lokací, jako je hrad Bouzov, kemp Žralok v Plumlově či Čechy pod Kosířem. Z Prostějova se již několik let nevzlétalo. Dnes je to opět po dlouhém čase tady.

"S organizátory se podařilo vyjednat start přímo z Prostějova," říká náměstkyně primátora Milada Sokolová a doplňuje, že původně zamýšlený vzlet - plánovaný z Kolářových sadů - zhatilo deštivé počasí.

"Důvodem změny je rozmoklá půda v sadech. Pokud by start probíhal právě zde, došlo by k poškození zeleně a to nepřipustíme. Přijďte tedy na největší fiestu "balonářů" na Moravě na velodrom. Start je v 19 hodin," zve Sokolová s tím, že přípravy na start budou v areálu velodromu probíhat už od šesté hodiny večerní..