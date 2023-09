Baletní galavečer se vrátil na plumlovský zámek, diváci aplaudovali ve stoje

Plumlovský zámek patřil opět baletu. Po čtyřleté přestávce se do kouzelné scenérie zámku vrátilo o posledním srpnovém víkendu oblíbené taneční představení. I tentokrát se naplnilo hlediště do posledního místečka. Diváci, kteří si nechtěli toto představení nechat ujít a přišli až na poslední chvíli, měli možnost jej shlédnout alespoň z hradního kopce. Na hosty i tentokát čekal při vstupu do areálu zámku červený koberec, welcome drink a světélkami a svíčkami vyzdobené nádvoří, což k tomuto večeru již neodmyslitelně patří.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Baletní večer na plumlovském zámku - 26. srpna 2023 | Foto: Se svolením Petra Školaře