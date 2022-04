"Jedná se o největší investiční akci za poslední desetiletí. Je to společný projekt se sousedním Laškovem. Loni v březnu jsme začali stavbou čističky odpadních vod právě v Laškově. Náklady činí pro obě obce 217 milionů korun," představuje obří projekt pěnčínský starosta Stanislav Popelář.

Buduje se na pěti místech.

"Stavební práce probíhají současně na pěti místech. Kope se hlavní stoka, po níž budou následovat domovní přípojky," uvádí starosta a pokračuje: "Kanalizaci Pěnčín potřebuje a v obci se o ní mluví už hodně dlouho. Intenzivně se projektu věnujeme posledních pět let."

Lidé obtěžuje hluk i prach.

"Vím, že dlouhodobá stavební činnost a s tím spojený hluk a abnormální prašnost lidi obtěžuje, ale udělat se to musí. Do konce letošního roku by mělo být hotovo a konečně si všichni oddechneme," komentuje Popelář a doplňuje: "Realizační firma je vstřícná, ale často dochází k napjatým situacím a nervozitě na obou stranách. Průjezd obcí je ztížený, část obce je úplně uzavřena. Musím našim občanům poděkovat za pochopení a vstřícnost při této náročné akci."

Dvacet let se bude splácet. "Na stavbu kanalizace jsme si museli vzít úvěr, který se bude splácet dvacet let. Tím pádem na větší investice nebude prostor," uzavírá první muž obce.

