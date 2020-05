Kopali odpad a narazili na bombu.

"Manžel hloubil bagrem jámu na pokládku nových odpadních trubek. Ty původní byly zarostlé kořeny. Stále narážel na kousky plechů a železo. Původně si myslel, že to je jen větší kus kovu," popisovala Hana Mikulčíková bydlící v dotčeném rodinném domě.

"Jelikož má dlouhodobou praxi, byl opatrný a raději si to prohlédl zblízka. Zjistil, že se jedná o bombu," doplnila bagristova manželka.

Manželé Mikulčíkovi neváhali a prostřednictvím tísňové linky přivolali policisty.

"Přijali jsme oznámení, že okolo šestnácté hodiny byla při výkopových pracích u rodinného domku v Němčicích nad Hanou nalezena stará vojenská munice. Na místo přivolaný policejní pyrotechnik nález klasifikoval jako nevybuchlý dělostřelecký granát z druhé světové války typu SPRGR a nález si odvezl k odborné likvidaci," informoval Deník policejní mluvčí František Kořínek.

"Policisté přijeli dvěma auty, vše opáskovali a uzavřeli," líčí Hana Mikulčíková.

Vyděšení obyvatelé

Jednalo se o preventivní opatření, které ale znemožnilo průjezd na přilehlé sídliště.

"Vracel jsem se zrovna z tréninku. Část sídliště byla uzavřená, prý kvůli nálezu nějaké bomby. Naštěstí cesta k našemu domu byla volná," popsal svůj pondělní návrat z fotbalového tréninku sedmnáctiletý Zdeněk Chalánek.

"Z důvodu bezpečnosti byla v okolí domu uzavřena komunikace v délce asi sto metrů. Přístup na zmíněné sídliště byl možný jinou přístupovou komunikací," vysvětluje mluvčí Kořínek.

Nevybuchlý granát na vlastní zahradě obyvatele řádně vyděsil.

"Do smíchu mi není ještě dnes. Honí se mi hlavou, co by se stalo, kdyby to bouchlo," komentovala ve středu dopoledne Hana Mikulčíková.