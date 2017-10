Babí léto si o víkendu neužijeme, neděle proprší

Zatímco v pátek se teploty ještě vyšplhají ke dvacítce, o víkendu klesnou až k 10 stupňům.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jaroslav Sýbek

Sobota sice ještě bude docela příznivá k výletům, v neděli se ale na Moravu už naplno nastěhuje studená fronta. Nevlídné a chladné počasí se pak zdrží zřejmě i v úvodu příštího týdne.

Pozor by si měli dát hlavně řidiči, které čekají každý den ranní i večerní mlhy.

V pátek si ale ještě užijeme říjnové babí léto. Ráno a dopoledne sice slunce opět zakryje mlha a nízká oblačnost, ta se však postupně zvedne a v Olomouckém kraji by mělo převažovat jasné nebe s teplotami do 20 stupňů.

„V sobotu pak čekáme spíše oblačno a přibývající déšť, teploty nepřesáhnou 18 stupňů,“ uvedl Eduard Jarcovják z Českého hydrometeorologického ústavu.

„V neděli už bude od rána pršet na většině území,“ dodal. Teploty na konci týdne klesnou ke 14 stupňům, na některých místech až k deseti.

Výhled na úvod příštího týdne zatím předpovídá většinou podmračenou oblohu s občasným deštěm či přeháňkami.

Od středy by se ale mohlo vyčasit a teploměry by to postupně mohly vytáhnout až těsně pod dvacítku. (em, kof)