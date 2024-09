ZKUŠEBNÍ KOMISAŘ/KOMISAŘKA na Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova Výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou ZKUŠEBNÍ KOMISAŘ/KOMISAŘKA na Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, tzn., že úředníkem se dle tohoto zákona může stát fyzická osoba, která: -je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt -je způsobilá k právním úkonům -je bezúhonná -ovládá jednací jazyk Další požadavky: -vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání - podmínkou; -řidičské oprávnění skupiny vozidel A, B, B+E, C, C+E, D, D+E, v držení minimálně 5 let - výhodou; -věk uchazeče/uchazečky minimálně 25 let - podmínkou; -platný průkaz zkušebního komisaře řidičů v rozsahu všech skupin - výhodou; -znalost následujících právních předpisů a jejich prováděcích předpisů: - zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů a jejich prováděcích vyhlášek - vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel; - zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění a jejich prováděcích vyhlášek - zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v planém znění - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění; -praxe ve veřejné správě - výhodou; -dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti. Co nabízíme: příjemné pracovní prostředí, pružné rozvržení pracovní doby, 5 týdnů dovolené, indispoziční volno, stravovací a benefitní karta, příspěvek na penzijní připojištění, účast na vzdělávacích akcích (rozvoj odborných i měkkých dovedností) Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: -jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče K přihlášce uchazeč připojí následující doklady: -strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech -výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením -ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení. Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Přihlášku můžete doručit následovně: -prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01 -prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, personální oddělení, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01 -prostřednictvím datové schránky města Prostějova: mrtbrkb Obálka musí být vždy označena zn.: "VŘ - ZKUŠEBNÍ KOMISAŘ". Platové zařazení: 10. platová třída, dle příslušných platových předpisů (+ osobní ohodnocení dle pracovního výkonu). Pracovní poměr: plný pracovní úvazek na dobu neurčitou Místo výkonu práce: Prostějov. Termín pro podání přihlášky: do 10.09.2024, včetně. Předpokládaný nástup: listopad/prosinec 2024, příp. dle možností vybraného uchazeče Bližší informace o pracovním místě podá Mgr. Jan Vejmělek, tel. č. 582 329 800 nebo za personální oddělení Mgr. Zdeňka Bendová, tel. 582 329 162. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 23 390 Kč

