Turnaj byl tentokrát otevřený pro všechny kategorie. Hokejové figurky byly laděny do barev extraligových týmů a nechyběli ani černočervení prostějovští Jestřábi.

"My hokeji fandíme, na extraligu jezdíme pravidelně. V létě zase bude turnaj v barvách účastníků mistrovství světa. Do budoucna bychom chtěli i týmy NHL," vysvětloval Ondřej Remenec.

Dětí do patnácti let se sešlo jedenáct, žen hrálo šest a mužů našlo odvahu čtrnáct.

"Museli jsme posunout původní termín z 29. února na 15. února. Měli jsme tak méně času na přípravu, navíc jsou školní prázdniny. S účastí jsme tedy nadmíru spokojení," komentoval účast Ondřej Remenec.

Jedenáct dětí? Parádní účast

Mezi mládežníky si nejlépe vedl Ondřej Hanák, jenž ve finálovém duelu porazil 2:0 na zápasy Matěje Ředinu. Třetí místo si vybojoval Jakub Mikšovic, jenž přehrál v boji o bronz Kubu Lukáše.

"Jedenáct dětí, to je parádní účast. V dnešní době mobilů a počítačů je jedině dobře, že si kluci přišli zahrát něco jiného," pochvaloval si druhý z organizátorů Jaroslav Karafiát.

Katka nedostala ani gól

Mezi šesticí žen si nejlépe počínala Kateřina Hanáková, která neinkasovala jediný gól. Druhou příčku uhrála Andrea Uličná a třetí post vybojovala Tereza Karafiátová, díky lepšímu vzájemnému zápasu se svou maminkou Lenkou.

Infarktové finále

Líté boje v hlavní mužské kategorii měly náboj. Přímý postup do čtvrtfinále play off si po prvenství ve skupinách zajistili Petr Uličný a Zdeněk Vysloužil. Prvně jmenovaný ale svou pozici neuhájil a po třech zápasech vypadl s Radimem Karafiátem. Do semifinále se následně dostali i Zdeněk Vysloužil, Milan Kubeš a Radim Lukáš. Titulový souboj proti sobě svedl Zdeňka Vysloužila a Radima Lukáše. Finále hrané na dva vítězné zápasy bylo infarktové až do úplného konce. Nakonec se půl minuty před závěrečným klaksonem třetího mače radoval z vítězné trefy Zdeněk Vysloužil.

Kupa krásných cen a vynikajících dobrot

Odměnou pro vítěze byl originální dres prostějovských Jestřábů. Další unikáty ale nabízela i nabitá tombola. Vedle repliky dresu Tampy Bay například retro dres SKP Prostějov nebo hraný puk Detroit Red Wings.

"Dali jsme to nějak dokupy z věcí, které máme doma, posbírali jsme to po kamarádech. Poděkovat musíme hlavně sponzorům, jsme jim opravdu vděční. Zajištění podobné akce něco stojí," projevil vděk Ondřej Remenec.

Pořadatelům lze vyseknout velkou poklonu. Rozmanité občerstvení zajištěné Oskarem Kravákem v čele s palačinkami a bezkonkurenčním ´Vaňasovým´ gulášem přišlo k chuti. Hudební projekci zajistil oblíbený DJ CH a samotné účastnice napekly i nějaké dobroty.

"Atmosféra parádní. Všichni se bavili, každý nějak přispěl ke zdárnému průběhu. Těšíme se na další akci," uzavřel Jaroslav Karafiát.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – 15.2. 2020 TURNAJ STIGA MOSTKOVICE

Kategorie mládež: 1. Ondřej Hanák, 2. Matěj Ředina, 3. Jakub Mikšovic, 4. Jakub Lukáš, 5.-8. Ondřej Žák, Martin Běhal, Jiří Hanák, Denis Dvorský.

Kategorie ženy: 1. Kateřina Hanáková, 2. Andrea Uličná, 3. Tereza Karafiátová, 4. Lenka Karafiátová, 5. Beáta Dvorská, 6. Soňa Hrubá.

Kategorie muži: 1. Zdeněk Vysloužil, 2. Radim Lukáš, 3. Milan Kubeš, 4. Radim Karafiát, 5.-8. Petr Uličný, Jaromír Matěj, Jiří Hanák, Petr Mikšovic. 9.-14. Jakub Burda, Zdeněk Mrňka, Pavel Dvorský, Petr Zapletal, Petr Komínek, Radek Dostalík.