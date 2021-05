"Tento školní rok vzděláváme 220 žáků. Většina z nich je dojíždějících a vozí je zbrusu nový školáček, který nám zakoupila obec. Součástí školy je i mateřská škola, kterou navštěvuje 66 dětí.

O všechny ratolesti pečuje 47 pedagogických a nepedagogických pracovníků," informuje ředitelka.

Zrychlené životní tempo posledních týdnů nutí k adaptaci na nové situace.

"V komunikaci se žáky v době distančního vzdělávání nám pomáhá komplexní cloudové řešení pro školy G-Suite, které umožňuje vytvořit virtuální učebny. Zapůjčili jsme žákům všechny notebooky zakoupené z dotací na počítačové vybavení," popisuje Viera Šmilňáková a pokračuje: "Největší problém ale není to, jestli se děti naučí všechno správně. Problémem je ztráta sociálních kontaktů. Našim osmákům se moc stýskalo po „spaní ve škole“, a tak zrealizovali tuto akci „online“. Někteří si k tomu objednali domů dokonce i pizzu… Distanční výuka je i velkou výzvou. Žáci se dnes umí připojit na videokonference a dělat domácí úkoly v různých aplikacích."

Dlouhodobá aktivita je tradicí

"Zapojujeme se do okresních kol soutěží, do různých projektů (Get up and goals, Aktivní občanství v globálních souvislostech) a plníme „Jarní výzvy“. Plánujeme a zajišťujeme práce na období letních prázdnin," uvádí ředitelka školy a závěrem dodává výhled do budoucna: "Opět budou dvě třídy prvňáčků a v početnějších třídách na druhém stupni nachystáme na dělení hodin nové prostory. V mateřské škole třída „Motýlků“ a kuchyňka projdou kompletní rekonstrukcí. Věřím, že se tyto změny budou všem líbit."