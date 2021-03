Na závěr této autority čekali zdravotníci v celé EU. I praktický lékař Jaroslav Čampiš, který se stará o pacienty v části Olomoucka a Prostějovska. V jedné ze svých ordinací má v lednici připravených 100 dávek vakcíny AstraZeneca. Ve středu se dočkal první várky očkovací látky pro své pacienty.

„Zasedá EMA. Má rozhodnout, jestli AstruZenecu pustit, nebo ne. Nezačal jsem zatím očkovat. Čekám na její závěr,“ sdělil Deníku ve čtvrtek ve tři hodiny odpoledne.

Doktor Čampiš pečuje o zdraví lidí ve venkovských obvodech na Bouzovsku, části Konicka, v Luké a Bílé Lhotě. I když senioři z těchto vesnic mají očkovací centra v nemocnicích z ruky, část z nich se hlavně do Olomouce vydala. Většina se však přiklonila k tomu, že využije imunizace proti koronaviru v ordinaci svého doktora přímo v obci.

„Máme vypracovaný svůj seznam lidí, kteří nebyli očkování v centrech a nejsou tam rozočkováni. Stovku dávek vyočkujeme bez problému. Zvládneme 90+, 80+ a ročníky 1940 a 1941. Na sedmdesátníky nám už bude chybět. Musíme čekat na další várku,“ plánoval, zatímco EMA stále ještě jednala o vakcíně, která je vzhledem k podmínkám skladování nejvhodnější právě pro praktické lékaře.

Budeme vysvětlovat

Na očkovací látku od společnosti AstraZeneca se lidé doktora ptali.

„Zajímali se, zda mají počkat na jinou. Většina se chce nechat očkovat. Což je dobře,“ popisoval odezvu pacientů seniorního věku, z nichž většina má nějaké chronické onemocnění.

Krátce po 17. hodině EMA zveřejnila ostře sledovaný verdikt: „Výsledek je jednoznačný. Jedná se o bezpečnou a efektivní vakcínu, která chrání lidi před nemocí covid-19. Naši experti detailně prověřili všechny informace. Vakcína není spojená s vyšším rizikem tvorby krevních sraženin,” citovala média ředitelku EMA Emer Cookeová.

Doktor Čampiš už začal plánovat.

„Pustíme se do očkování! Lidem budeme vysvětlovat situaci. Je možné, že někdo může odmítnout a počkat na jinou vakcínu. Uvidíme, jaké ještě přijdou,“ reagoval na vyjádření EMA. „Ležící pacienty si objedeme možná už o víkendu,“ chystal se na aplikaci prvních dávek.

V obcích už na lékaře a nedostatkovou vakcínu proti koronaviru čekají. Například v Bílé Lhotě by mělo dostat první dávku zhruba dvacet seniorů.

„Ano, lidé se mě ptali, jestli nevím, kdy se začne očkovat. Čekám na pokyny od pana doktora. Poskytneme mu prostory, pokud bude potřebovat. Kdyby byl potřeba kulturní dům, hned zajistíme, jen musíme včas zatopit,“ reagoval ve čtvrtek odpoledne starosta Bílé Lhoty Jan Balcárek.

Pro praktiky 2400 dávek, tento týden

Podle krajské předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro dospělé Jarmily Ševčíkové mají praktici v Olomouckém kraji pro tento týden k dispozici 2 400 dávek vakcíny společnosti AstraZeneca.

„Na příští a přespříští týden to bude horší, to máme slíbeno po 600 dávkách,“ sdělila Deníku Ševčíková. „Ve frontě nám k 15. březnu čekalo na vakcínu 22 404 seniorů starších 70 let z Olomouckého kraje,“ dodala.