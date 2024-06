Červené barety nadchly tisíce dětí. Elitní vojenská jednotka, 102. průzkumný prapor Generála Palečka, uspořádala den otevřených dveří na letišti v Prostějově. Vojáci a všechny další složky integrovaného záchranného systému daly nahlédnout pod pokličku své mnohdy tajemné práce.

Den otevřených dveří 102. průzkumného praporu, 13.6. 2024

"Den otevřených dveří je pro veřejnost i pro základní a mateřské školy. Cílem je, aby všichni věděli, co jako vojáci vlastně děláme," uvedl podplukovník Gustav Lakoš, velitel 102. průzkumného praporu.

Poprat se s výsadkářem byla výzva

"Nejvíce se mi líbilo, když jsme mohli zkusit přeprat maskovaného vojáka. Bohužel se mi to nepodařilo," smál se jedenáctiletý Jirka.

Prostějovští výsadkáři: přežili komunisty a dnes jsou chloubou armády

Právě živé ukázky bojových umění byly jedním z největších taháků. Velkou pozornost ale poutala i vystavená bojová technika a stánky policistů, celníků, strážníků nebo zdravotníků.

Na Hané byl k vidění i Leopard

"Máme zde hodně bojové techniky Armády České republiky. Vystaven je tank Leopard, který zatím nebyl moc k vidění. Dále bojové vozidlo Pandur a samozřejmě speciální technika, kterou jako 102. průzkumný prapor používáme," představil velitel Lakoš.

Malá akce se výrazně rozrostla

"Původně jsme začínali odpoledním dětským dnem pro vlastní zaměstnance. Postupně se den otevřených dveří rozrostl do dnešní podoby. Například v loňském roce jsme napočítali okolo čtyř a půl tisíce návštěvníků," informoval podplukovník.

Červené barety pochodovaly Prostějovskem již podeváté za účasti Petra Pavla

Letiště hostilo i další složky. "Máme zde všechny složky záchranného integrovaného systému. A je tu třeba také transfuzní stanice z Fakultní nemocnice Olomouc," jmenoval Lakoš.

Chutnal i guláš nebo sekaná

"Když si člověk vzpomene, co jsme museli na vojně jíst my, tak nemůže uvěřit. Dal sem si guláš i sekanou a musím říct, že v polovině vyhlášených restaurací by neměli lepší," chválil kuchaře chlapík středního věku.

Den otevřených dveří organizuje 102. průzkumný prapor společně s policií, Vězeňskou službou, Vojenskou policií, HZS Olomouckého kraje, Městskou policií Prostějov a dalšími subjekty.

