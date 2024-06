Původně měla být koupací sezona spuštěna na obou prostějovských koupalištích současně, a to v pátek 7. června. Plavci se však budou moci smočit pouze v Prostějově-Vrahovicích. Tedy, pokud k tomu najdou odvahu, protože v Prostějově má být oblačno a 22 stupňů. Během dne se podle předpovědí mohou objevit přeháňky i bouřky.

"Koupaliště ve Vrahovicích zahájí provoz v pátek. Z důvodu technických problémů ale musíme otevření aquaparku odložit. Věříme, že bychom mohli otevřít v pátek 14. června," sdělil Deníku Vladimír Průša, jednatel Domovní správy Prostějov.

"Praskla trubka v sacím potrubí a vytékající voda zaplavila 12 motorů pohánějících atrakce. Strojovna byla kompletně pod vodou," popsal havárii Průša.

"Museli jsme všechny motory odvézt do servisu. Musí se kompletně vysušit a opravit. Instalovat musíme i nové elektrorozvaděče. Děláme všechno proto, abychom otevřeli nejdříve v pátek 14. června," doufá ve zdárný konec zdlouhavé opravy šéf Domovní správy.

"Počítáme s otevřením v daný termín. Ohrozit ho může jen nepřízeň počasí," doplnil Průša. Koupaliště ve Vrahovicích bude mít v červnu otevřeno denně od 10 do 19 hodin. V červenci a srpnu od 9 do 20 hodin. Stejnou otevírací dobu má i Aquapark Koupelky.

Koupaliště Vrahovice, ceník:

Dospělí: 130 korun

Mládež do 18 let, senioři: 100 korun

Od 16 hod: 110 korun dospělí, 80 korun mládež a senioři

Děti do 6 let: 50 korun, od 16 hodin: 40 korun

Celodenní rodinné vstupné - 2 dospělí + maximálně 2 děti do 150 cm: 400 korun

Předplacené vstupy: 10 vstupů dospělí 1000 korun, 10 vstupů mládež a senioři 800 korun

On line vstupné: dospělí 120 korun, rodinné (1 dospělý + 1 dítě do 150 cm) 220 korun