Krajské volby se staly od sečtení prvních okrsků sólojízdou hnutí ANO. Průběžné výsledky docházející ze všech míst Olomouckého kraje se prakticky nelišily. Vítězné ANO se drželo na více než 40 procentech a jeho prvenství nemohlo být pochyb.

Prostějovsko věří Babišovi

Tradiční baštou ANO se opět ukázalo Prostějovsko. Jasná převaha hnutí s volebním výsledkem okolo 41 procent to potvrzuje. Na druhém místě skončili s obrovským odstupem Starostové, třetí pozici získala koalice SPD, Trikolory a PRO.

Přes pětiprocentní hranici se dostala i ODS, Spojenci24 (KDU-ČSL, TOP09 a Zelení) a trochu překvapivě i komunisti v koalici se jménem Stačilo!

První kolo jasně pro primátora

Suverénním vítězem 1. kola senátních voleb obvodu 62 se stal prostějovský primátor František Jura (ANO).

"S velkou pokorou děkuji všem voličům. Současně je žádám, aby přišli k urnám i ve 2. kole. Zdaleka není rozhodnuto. Čeká nás perný týden usilovné práce. Navážeme na kontaktní kampaň, kterou jsme museli kvůli povodním přerušit," komentoval velmi dobrý výsledek František Jura.

close info Zdroj: se svolením Pavla Dopity zoom_in Pavel DopitaDramatický a velmi těsný souboj byl sveden o druhé postupové místo. V bitvě tří žen a jednoho muže, se nakonec smál zástupce silnějšího pohlaví - Pavel Dopita (SPD).

"Očekával jsem, že Franta Jura vyhraje s velkým náskokem a druhé místo bude otevřené mezi mnou, Miladou Sokolovou a Hanou Naiclerovou. Věřil jsem, že rozhodne čistý, férový boj, protože já jsem zástupcem čisté politiky. Vůbec se mi nelíbil ten hnůj, který po sobě protikandidátky střílely na sociálních sítích. I když mi asi pomohl," sdělil Deníku druhý postupující Pavel Dopita.

Rozhodl majstrštyk

"Podařilo se mi získat mimo Trikolory a PRO také podporu Stačilo! Někteří mi sice vyčítali, že mám podporu komunistů. Já jim ale odpovídal, že pokud máme největšího komunistu na hradě a první dáma je politruk, tak mi podpora od obyčejných pracujících lidí nevadí," analyzuje Dopita.

Ten za sebou nechal favorizovanější političky - poslankyni Hanu Naiclerovou (STAN) a náměstkyni primátora Miladu Sokolovou (ODS) a také Hanu Pospíšilíkovou (KDU-ČSL).

Poslední šestá přička patří právníkovi Miroslavu Burgetovi.

O tom, kdo získá senátorské křeslo se rozhodne ve 2. kole, které se koná 27. a 28. září 2024.

Zdaleka není rozhodnuto

"Upřímně řeknu, že zhruba před měsícem a půl jsem si nemyslel, že by měl být mým soupeřem ve 2. kole Pavel Dopita. Postupem času jsem ale nabyl dojmu, že by se tam mohl dostat. Pro mě není jeho jméno překvapením, i když se tam dostal velmi těsně. Jako jasný vítěz se necítím. Dokud zápas neskončil, není nic definitivní. Bude to férový souboj dvou chlapů, sportovců," cítí před 2. kolem respekt František Jura.

Bitva není předem prohraná

"Jako formalitu druhé kolo nepovažuji. Bude záležet na disciplinovanosti voličů, a já si myslím, že moji voliči disciplinovaní jsou. Myslím si, že s bídou dosáhneme ve 2. kole na 15%. Proto si myslím, že je všechno otevřené," neskládá zbraně Dopita.