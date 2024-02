Masopust je spojený s křesťanskou tradicí. Slaví se zpravidla o víkendu, předcházejícímu Popeleční středě. Ta letos vychází na 14. února, proto by se měly všechny masopusty nebo ostatke či fašanky odehrát před tímto datem.

Deník pro vás s předstihem připravil anketu, ve které máte zvolit nejoblíbenější pochutinu z domácí zabijačky. Je jen na vás, jestli dáte hlas jitrnicím nebo prdelačce.

Pořádáte ve vaší obci masopust a chcete, aby o něm lidé věděli. Pošlete pozvánku, plakátek či podrobnosti s termínem konání a my ho rádi zařadíme do přehledu masopustů Prostějovského deníku.

Informace posílejte na e-mail: zdenek.vyslouzil@denik.cz , do předmětu uvádět MASOPUST 2024.