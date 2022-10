Deník se v anketě ptá mimo jiné na to, komu v ukrajinsko-ruském konfliktu čtenáři víc přejí nebo kdo podle nich za válku může. Nebo třeba, zda má být ruským umělcům zakázané vystupovat v Evropě.

Zatímco v nedávném sociologickém průzkumu na Slovensku překvapivě velká část dotázaných přála vítězství ve válce Rusku, u čtenářů Deníku je to naopak. Více než dvě třetiny respondentů ankety (konkrétně 68 procent) přejí ve válce vítězství Ukrajině.

Do ankety se můžete zapojit i vy a to přímo zde.

Deník dotazník vytvořil, aby zjistil, jak válečný konflikt vnímají čtenáři. Nejde přitom o klasický sociologický průzkum, ale anketu, která má ukázat názory velkého vzorku čtenářů Deníku.

„Názor Deníku je jasný. Deník považuje Rusko za agresora a podporuje jednání, které bude pomáhat Ukrajině v obraně a ukrajinským uprchlíkům k důstojnému životu. To ale neznamená, že to tak musí cítit každý občan naší země. My víme, že velká část si myslí něco jiného a i tyto postoje chceme poznat a spočítat,“ poznamenal šéfredaktor Deníku Roman Gallo.

Na odpovědi v redakci čekáme do neděle 9. října. Už v dalším týdnu si na www.denik.cz i v tištěné verzi Deníku budete moci porovnat své reakce s těmi, které nám zašlou další respondenti.

