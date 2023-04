Jako nesmyslný nápad vnímají občané Prostějova záměr České pošty zrušit pobočku v nákupní pasáži Hloučela. Lidé vyjadřují obavy z omezené dostupnosti poštovních služeb a spojují se v petici za zachování klíčových poboček, jakou je například pošta v Plumlovské ulici.

K 1. červenci 2023 dojde k uzavření čtyř poboček České pošty v Prostějově. Jednou z nich je i pošta Prostějov 4, v obchodní pasáži v Plumlovské ulici. | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

Co říkáte na to, že by se měla zrušit pobočka pošty Prostějov 4?

Libuše Jemelková, 80 let, důchodkyně:

"Jsem hrozně naštvaná. Chodím sem často, posílám pohledy, chodím pro známky a složenky. Teď budu muset chodit do města na poštu, kde se vždy dlouho čeká. Je tu vždy hrozná fronta a stojí se více než půl hodiny. Vzkázala bych jim ať omezí management a ne obyčejný lidi. Když něco zkrachuje, tak za to zodpovídá vedení."

Jiřina a Marián Otáhalovi, 48 let, operátoři:

"Je to nesmysl zavírat, protože je ta pobočka bezbariérová. Mohli alespoň zavést boxy nebo jiné alternativy. V centru budou teď fronty. Když už to zavírají, tak si alespoň mohli zjistit, kterou zavřít a nezavírat to tady ve velkém sídlišti. Česká pošta se vykašlala na modernizaci a zaspala 15 let."

Dana Vacová, 78 let, projektová manažerka:

"Přišlo mi to jako nesmysl, když jsem to četla poprvé. Chodím na hlavní poštu a tam už teď jsou obrovské fronty. Neumím si představit, že starší lidi budou chodit tak daleko na poštu. Lidi by měli poštu navštěvovat častěji, aby prokázali, že tyto pobočky jsou potřebné."

Jiří Dostál, 65 let, vysokoškolský pedagog:

"Překvapilo mě to, protože je tu velké sídliště. Osobně si myslím, že vrcholný management České Pošty je naprosto neschopný. V Estonsku si všichni vyřídí vše z domova od klávesnice. Kde my se hrabeme na průměrného Estonce? Je to šílené. Tolik řečí o digitalizaci státu a teď tohle. Na poštách budou velké fronty. Ryba smrdí od hlavy. Problém České pošty je dlouhodobě neřešený, už od minulých vlád. Nechali si utéct spoustu příležitostí jako jsou balíkovny a zásilkovny. Zaspali."

Zdena Medková, 76 let, důchodkyně:

"Je to tady dobře situované v nákupním středisku a spousta lidí, nejen důchodci, to mají po cestě z práce. Vzkázala bych těm, kteří to rozhodli, aby si udělali výjezdní zasedání na malém městě a nejezdili do Asie, když máme vlastní problémy. Management by měl více naslouchat potřebám obyvatel a přemýšlet o jejich situaci."

